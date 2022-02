Serie A, domani sera c'è Olimpia Milano - Pesaro: dove vederla in tv e streaming

L’Armani Exchange Milano, dopo il blitz di Trento e il doppio turno vincente di Eurolega tra Zalgiris e Baskonia, domani si rituffa nel campionato e ospita al Forum la Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dal successo interno contro Cremona. All'andata le due squadre si sono affrontate nel lunch match della 14ª giornata lo scorso 16 gennaio. Vinse la Carpegna Prosciutto all’overtime 85-82 trascinata da un super Tambone (21 punti) e dalla freddezza di Moretti dalla lunetta (10 punti e 6 assist).

Milano con qualche assenza pesante: Kostantinos Mitoglou è out per una frattura al quinto metatarso del piede sinistro; Shavon Shields sta recuperando da una frattura del radio destro con coinvolgimento capsulolegamentoso; Riccardo Moraschini è stato sospeso per una positività riscontrata ad un controllo antidoping. La società ha dichiarato anche la presenza di un giocatore positivo al Covid. Pesaro privo di Gora Camara, temporaneamente sospeso dall’attività agonistica di squadra per approfondimenti diagnostici e terapie specifiche dovute a una problematica circolatoria periferica.

Sono ben 168 i precedenti tra le due squadre: Milano ne ha conquistati 121, perdendo sul proprio parquet solo in 11 occasioni (l’ultima accaduta durante la stagione 2017/18). L'Olimpia ha vinto 6 delle ultime 7 gare giocate contro i marchigiani - compresa la finale di Coppa Italia della scorsa stagione - ma è stata sconfitta nel match di andata. Gli Arbitri saranno Alessandro Martolini, Alessandro Perciavalli, Giacomo Dori.

Sicuramente è sempre una partita particolare per coach Luca Banchi, che ha allenato a Milano per due annate (dal 2013 al 2015), vincendo lo Scudetto 2014 e conquistando sul suolo italiano un totale di 68 vittorie su 88 partite allenate.

Dove vederla in tv e streaming

Olimpia Milano - Pesaro è in programma domani, domenica 13 febbraio, alle ore 17.30, in diretta su Eurosport 2 e Discovery +.