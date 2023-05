Serie A, Olimpia Milano - Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Per la decima volta nella sua storia l’Olimpia gioca una serie di playoff contro la Victoria Libertas Pesaro. La affronta con il vantaggio nel fattore campo nella serie al meglio delle cinque partite, le prime due al Mediolanum Forum. Per l’undicesima volta, Milano entra nella post-season da testa di serie numero 1, un vantaggio teorico considerato che è dal 2016, quando riuscì proprio all’Olimpia, che la squadra vincitrice della stagione regolare non vince lo scudetto. Nel 2017, da prima l’Olimpia venne fermata in semifinale, così come successe a Venezia nel 2018, ancora all’Olimpia nel 2019. Nelle ultime due stagioni, lo scudetto è stato vinto dalla seconda in classifica. Ma per il momento conta solo il quarto di finale contro Pesaro, allenata da Jasmin Repesa che nel 2016 guidava proprio l’Olimpia. La squadra marchigiana si è qualificata all’ultimo turno della regular season in cui ha battuto Tortona in casa, ma per tutta la stagione è sempre stata tra le prime otto e in Coppa Italia era arrivata in semifinale. E’ una squadra con una buona dose di esperienza di cui il simbolo è Carlos Delfino, ma anche Austin Daye che in Italia ha vinto due scudetti con la Reyer Venezia giocando assieme a Stefano Tonut, e lo stesso Vassilis Charalampopoulos, uno dei migliori tiratori del campionato che ha esperienza di EuroLeague sia al Panathinaikos che all’Olympiacos. La caratteristica principale della squadra di Pesaro è la grande fluidità offensiva e la capacità di aprire il campo con almeno quattro tiratori sempre in campo, incluso Kwam Cheatham. Il nucleo degli italiani è capitanato da Davide Moretti, ma anche Matteo Tambone e Riccardo Visconti sono elementi pericolosi al tiro. L’Olimpia entra nei playoff cavalcando una striscia vincente di cinque partite, tutte quelle giocate dopo la fine della stagione di EuroLeague. Grazie a questi cinque successi ha raggiunto e superato in classifica la Virtus Bologna.

L’Olimpia ha vinto a Pesaro la partita di andata in questa stagione 85-71, spaccando la gara nel terzo quarto, parziale di 25-12. Ci sono stati 15 punti di Brandon Davies, 13 in 16 minuti con 4/7 da tre di Tommaso Baldasso; 11 punti e nove rimbalzi per Nicolò Melli. Per la Vuelle segnarono 14 punti sia Muhammad Abdur-Rakhman che Vassilis Charalampopoulos. Nella partita di ritorno, a Milano, l’Olimpia si è imposta 102-70 con 22 punti di Shabazz Napier, 16 di Brandon Davies, 15 di Shavon Shields e 11 di Gigi Datome. Kwam Chetham guidò Pesaro con 16 punti e Davide Moretti ne aggiunse 15.

Coach Ettore Messina con 117 presenze è secondo ogni epoca per gare di playoff allenate nel campionato italiano. Jasmin Repesa (due scudetti in carriera, uno alla Fortitudo e uno all’Olimpia) è terzo con 101. In termini di vittorie, Ettore Messina è primo con 78 successi. Repesa è quarto con 60 gare vinte. Si sono incontrati sulle stesse panchine nella finale di Coppa Italia del 2021 con vittoria dell’Olimpia.

Messina a poche ore dal match: “Arriviamo a questi play-off in una buona condizione, abbiamo praticamente recuperato tutti i reduci da infortuni, e il lavoro dei giocatori che, pur sapendo di non essere impegnati, ci ci sta garantendo allenamenti molto competitivi, per cui ci siamo preparati bene. Vogliamo giocare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti rispetto alla prima. Sappiamo di essere favoriti, e proveremo a cominciare nel migliore dei modi, ma Pesaro è una squadra che viene da una buonissima stagione, in cui ha giocato bene e ha meritato i playoff e l’ho vista giocare bene anche nell’ultima partita con Tortona. Rispetto a quando li abbiamo affrontati hanno un Carlos Delfino in netta crescita e Austin Daye è molto più rodato. Quindi non mi aspetto per nulla una serie facile e soprattutto è importante affrontarla senza guardare oltre quello che accadrà”.

Serie A, Olimpia Milano - Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Pesaro, Gara 1 dei quarti di finale scudetto, si gioca oggi, sabato 13 maggio, alle 18:00 al Mediolanum Forum, e sarà trasmessa in streaming su Eleven Sports e in tv in chiaro su NOVE.

Gara 2 si gioca lunedì 15 maggio alle 21:00 sempre al Mediolanum Forum. Gara 3 sarà a Pesaro giovedì 18 maggio alle ore 20:00.