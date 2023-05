Serie A, Olimpia Milano - Pesaro, Gara 2: dove vedere la partita in tv e in streaming

"È stata solo una partita, ora dobbiamo resettare perché Gara 2 presenterà nuove insidie”, ha detto Coach Ettore Messina dopo il successo di Gara 1 contro Pesaro e alla vigilia del secondo round, da giocare ancora al Forum prima che la serie si sposti in casa dei marchigiani. L’Olimpia Milano ha controllato l’esordio nei play-off con lucidità, aumentando progressivamente il divario e assicurandosi tutti i quarti, incluso l’ultimo quando la partita non aveva molto da dire in termini di incertezza. L’Olimpia ha tirato bene, eguagliando il primato stagionale di triple a segno, 16. Nelle 18 occasioni in cui ha segnato almeno dieci triple, l’Olimpia è 16-2. Decisivi Billy Baron e Gigi Datome, 10/12 in coppia, una prova eccezionale, non facile da duplicare. Importanti anche i 23 assist contro un numero limitato (dieci) di palle perse e l’apporto difensivo, visto che Pesaro è stata tenuta circa 15 punti sotto la sua media stagionale. Ma è stata appunto una partita, adesso è tempo di Gara 2, fondamentale per mantenere il controllo del fattore campo in vista della trasferta sull’Adriatico, contro una squadra veloce, che in Gara 1 ha tirato solo 5/20 da tre e sarà determinata a fare meglio.

Recap Gara 1: Milano-Pesaro 94-68

L’Olimpia segna 54 punti nel primo tempo e costruisce subito un vantaggio imponente che non viene mai messo in discussione nella ripresa. L’Olimpia ha segnato 16 triple con 23 assist a fronte di dieci palle perse. Decisivo l’impatto di Billy Baron (5/5 da tre) e Gigi Datome (5/7 da tre) al tiro per aprire la scatola difensiva di Pesaro che ha tentato anche con la zona. Nel primo quarto fondamentale anche il lavoro di Nicolò Melli, che poi ha concluso con sei rimbalzi in 17 minuti. Coach Messina ha usato 12 uomini, nessuno per meno degli otto minuti di Paul Biligha. Tra le statistiche significative anche le tre palle rubate da Shabazz Napier e i sei rimbalzi di Pippo Ricci in 18 minuti.

Serie A, Olimpia Milano - Pesaro, Gara 2: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Pesaro, Gara 2 dei quarti di finale scudetto, si gioca oggi, lunedì 15 maggio, alle 21 al Mediolanum Forum, e sarà trasmessa in streaming su Eleven Sports e in tv in chiaro su DMAX.