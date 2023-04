Serie A, Olimpia Milano - Reyer Venezia: dove vedere la partita in tv e in streaming

L'Olimpia Milano torna al Forum dopo aver incassato tre ko in una settimana: Brescia e il doppio turno in Eurolega perso a Istanbul e Tel Aviv. Oggi arriva l’Umana Reyer Venezia, che vive un periodo altalenante: successo contro Reggio Emilia e la sconfitta in Eurocup a Riga contro il Prometey. Le due squadre si sono già affrontate in 101 occasioni, 78 delle quali vinte dall’Olimpia. Venezia ha vinto a Milano solo 5 partite sulle 49 disputate, vincendo per l’ultima volta nel capoluogo lombardo, il 17 marzo 2019 (86-87). Il match di andata venne vinto dagli orogranata per 77-69, con Granger miglior realizzatore dei padroni di casa, davanti a Brooks e Spissu (13 punti a testa). Questo match risale alla 4ª giornata, giocata per la maggior parte il 23 ottobre 2022.

Milano senza Brandon Davies (attacco infleunzale) e Paul Biligha. Reyer Venezia senza Marco Spissu. Tanti gli ex in campo. Armani Milano con Stefano Tonut ha giocato a Venezia dal 2015 al 2021 vincendo i due Scudetti orogranata del 2017 e del 2019, la Coppa Italia 2020 e la FIBA Europe Cup 2017-18. Dal punto di vista individuale, Tonut ha conquistato il premio di MVP e Best Ita dell’annata 2020/21 del campionato. In totale per lui ci sono 257 presenze nelle competizioni nazionali, realizzando in totale 2230 punti.

Reyer Venezia con la coppia Brooks-Moraschini. Brooks ha giocato per tre annate a Milano (dal 2018 al 2021), vincendo 2 Supercoppe e 1 Coppa Italia. Riccardo Moraschini ha completato due stagioni e mezzo all’Olimpia (2019/20, 2020/21 e l’inizio della 2021/22 prima della squalifica per doping), completando 71 partite sul suolo italiano e realizzando 4.8 punti e 2.8 rimbalzi in 17 minuti di impiego medio. Con l’allora A|X Armani Exchange ha vinto la Supercoppa 2020 e la Coppa Italia 2021.

I due coach

Mario Fioretti, assistant coach dell'Olimpia Milano: “Giochiamo contro una delle squadre che in campionato vantano il roster più profondo e completo. Nell’ultimo periodo, Venezia sta giocando con maggior ritmo per cui dovremo essere bravi a limitare la loro transizione offensiva. Hanno molte frecce nel loro arco e in tutte le posizioni almeno un giocatore in grado di cambiare la partita. Noi vogliamo ripartire da secondo tempo di Tel Aviv giocando prima di tutto una difesa concentrata e aggressiva”.

Neven Spahija, coach della Reyer: "Entrambe le squadre arrivano alla partita da una brutta sconfitta, ma Milano ha una squadra straordinaria, con un grandissimo allenatore. Quest’anno ha avuto qualche problema soprattutto a causa degli infortuni, ma hanno dimostrato dopo le sconfitte grandi reazioni, per cui ci aspetta una partita molto difficile per il valore dell’avversario. Tuttavia ci stiamo preparando bene per fare del nostro meglio e mi aspetto una reazione da parte della squadra, come ha già mostrato in allenamento. È tornato Spissu e abbiamo messo in campo tanta aggressività e qualità. Abbiamo adesso un extraplayer straniero, per cui possiamo scegliere e lo faremo domani dopo l’allenamento. Prima dell'arrivo di Mokoka soffrivamo dal punto di vista della taglia fisica sul perimetro: avevamo bisogno di più atletismo, più corpo da mettere. Abbiamo preso un giocatore più giovane rispetto agli altri: tutte le squadre hanno bisogno dei veterani, ma avevamo bisogno di un giocatore giovane, affamato e molto atletico, perché dal mio punto di vista ci vuole anche un certo equilibrio tra veterani e giovani. Ripeto, Milano è una squadra pazzesca, per cui se vogliamo competere dobbiamo migliorare in tutto, non solo in alcuni dettagli offensivi e difensivi".

Serie A, Olimpia Milano - Reyer Venezia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Reyer Venezia, gara della 24a giornata di serie A in programma oggi, domenica 2 aprile, alle ore 18:30, al Forum, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports ed Eurosport 2.