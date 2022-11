Serie A, Olimpia Milano: Datome verso il rientro

Gigi Datome non vuole scendere dal treno dell'Olimpia Milano. Durante la sosta che lascia spazio all'Italia, la stella dei campioni d'Italia continua a lavorare per rientrare presto nelle rotazioni di coach Messina dopo aver saltato la settimana scorsa il derby europeo contro la Virtus Bologna. “Più passano gli anni e più co­nosco il mio fisico e mi rendo conto che salire in corsa su un treno veloce come l'Olimpia è difficile. Ma c'è una fiducia re­ciproca nel lavoro”, le sue parole rilasciate a Specchio, inserto de "La Stampa".

Datome, da un anno anche papà della piccola Gaia, è abituato a convivere con la pressione di dover vincere dei trofei. E' a Milano proprio per questo: “La pressione? Non è nemmeno una brutta cosa se parliamo di corsa allo scudetto. Quanto all'Eurolega è ormai un segreto di Pulcinel­la quello per cui se ti qualifichi per le final four prima o poi il ti­tolo arriva. L'ho sperimentato nella mia esperienza a Istan­bul con il Fenerbahce”.

Il numero 70 dell’Olimpia ha anche sottolineato la differenza tra Turchia e USA: “Negli Stati Uniti la professio­nalità e l'affidabilità delle per­sone sul lavoro è unica, ma ho sperimenta­to invece una certa superficiali­tà nelle relazioni e una scarsa adeguatezza culturale. La Turchia ha un popolo caloroso, ospitale. Perce­pisci il sapore e l'odore della storia”.

Datome ha ricordato poi la scelta di rinunciare alle Olimpiadi 2020 di Tokyo: “Fu per senso di responsabilità che mi tirai fuori dalle convoca­zioni. Non stavo bene, giusto ci andasse qualcun’altro. Ho la co­scienza pulita. E con Petrucci mi sono chiarito. Sono andato in Olanda per le qualificazioni, non proprio un match di grido: sul mio attaccamento all'Italia non si discute”.