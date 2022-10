Serie A, Olimpia Milano - Tezenis Verona: dove vedere la partita in tv e in streaming

L’Olimpia Milano torna in campo, per la sua terza gara casalinga di campionato, a meno di 48 ore dalla sconfitta di Barcellona, in Eurolega. Milano ha vinto le ultime 24 gare giocate in casa in Serie A, ovviamente includendo le 22 della stagione passata, ma in questa sia contro Brescia che contro Brindisi si è imposta all’ultimo possesso, una volta difensivo e una volta offensivo. L’avversaria di turno è Verona, che ha perso le ultime tre partite, ma le ultime due le ha giocate senza Wayne Selden che era stato il top scorer della squadra nelle prime gare. Ovviamente saranno ancora assenti nell’Olimpia Naz Mitrou-Long e Tommaso Baldasso, il cui rientro dovrebbe essere prossimo, oltre a Shavon Shields, che è fuori a lungo termine. La partita con Verona è una riedizione di una sfida che negli anni ’90 ha avuto momenti molto alti, incluse due finali di Coppa Italia (una vittoria per parte), una di Supercoppa (vittoria scaligera) e quattro sfide nei playoff anche se mai oltre i quarti di finale.

Sono 43 le gare già giocate in Serie A tra le stagioni 1990/91 e 2001/02 tra Milano e Verona. Quest’ultima è avanti 24-19 nel computo dei precedenti ma l’Olimpia è avanti nelle sfide giocate sul proprio parquet per 14-9. Gli ultimi scontri diretti risalgono alla stagione 2001/02, con le due sfide di stagione regolare finite con una vittoria per parte. All’andata il 23 settembre 2001 vinse l’Adecco per 80-73 mentre i veneti si presero una rivincita nel match di ritorno giocato il 13 gennaio 2002 (74-73 il finale). Le squadre si sono affrontate anche nelle finali di Coppa Italia 1990/91 (97-85 per la Glaxo Verona) e 1995/96 (vinse la Stefanel Milano 90-72) e una di Supercoppa 1996 (conquistata per 79-72 dalla Scaligera)

Olimpia Milano - Tezenis Verona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Tezenis Verona, gara della quinta giornata di serie A, in programma oggi pomeriggio, domenica 30 ottobre, alle 18, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports per gli abbonati.