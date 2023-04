Serie A, Olimpia Milano - Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming

Terza gara di campionato in una settimana per l’Olimpia, questa volta con Treviso: dopo la vittoria di Verona e il successo interno su Napoli, l’obiettivo è completare il miniciclo con la terza vittoria consecutiva. Treviso ha appena colto un’affermazione importante contro Pesaro segnando 96 punti con tre giocatori in grande evidenza, il veterano Adrian Banks, una figura storica ormai del campionato italiano, Ike Iroegbu, uno dei giocatori più cresciuti nel corso della stagione, e Paulius Sorokas, che ha trovato la propria dimensione partendo dalla panchina. Con quel successo, Treviso ha compiuto un passo avanti deciso verso la salvezza addirittura riaffacciandosi dalle parti della zona playoff anche se in modo forse tardivo. L’Olimpia è alla ricerca di assetto, equilibrio e freschezza verso i playoff, ma al tempo stesso deve proteggere il secondo posto in classifica che le assicurerebbe il vantaggio del fattore campo anche nell’eventuale semifinale.

Milano - Treviso è una classica del basket italiano, anche se tecnicamente la Treviso di oggi non è emanazione della vecchia Benetton. Questa sarebbe solo l'ottava partita tra le due società, la settima in campionato cui va aggiunto il quarto di finale di Supercoppa disputato a Bologna nel 2021. Considerando la Nutribullet legittima ereditiera della Benetton, si contano 77 precedenti con bilancio favorevole all’Olimpia 44-35, 28-8 a Milano, 15-27 a Treviso, 1-0 in campo neutro. Le squadre si sono incontrate anche in quattro serie di playoff. Nel 1988/89 la prima volta nei quarti di finale finì 2-0 Olimpia; nel 1998/99, ancora nei quarti vinse Treviso 3-0; nel 2004/05, semifinale, l’Olimpia vinse 3-2; l’anno dopo nei quarti il risultato venne invertito, 3-2 per Treviso. Negli ultimi tre anni il bilancio è di 7-1 per Milano, 6-1 in campionato.

Gli ex: Ettore Messina ha allenato a Treviso per tre anni, ai tempi della Benetton, vincendo uno scudetto e raggiungendo una finale di EuroLeague nel 2003, sconfitta contro il Barcellona in trasferta. La squadra attuale ha ereditato il ruolo della Pallacanestro Treviso pur essendo un club completamente nuovo. Davide Alviti ha contribuito a portare Treviso in Serie A quattro anni fa e poi ha giocato proprio a Treviso nel suo primo anno completo nel massimo campionato.

Fioretti, coach di Milano: “Treviso è reduce da una prova convincente contro Pesaro. Dispone di una delle migliori coppie di guardie offensive del campionato in Iroegbu e Banks e molto del suo gioco passa attraverso di loro. Tra i lunghi Treviso ha sia atipicità con Sorokas che fisicità con Ellis. Dalla panchina, anche quest’anno, Zanelli si è confermato un giocatore di impatto. Noi vogliamo ripetere le ultime due gare in termini di approccio e concentrazione fin dall’inizio della partita”.

Serie A, Olimpia Milano - Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming