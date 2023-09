Serie A, l'Olimpia Milano verso il debutto in campionato contro Treviso

Ettore Messina ha aperto il media day dell’Olimpia Milano, a pochi giorni dal debutto in campionato, dando a tutti una notizia da titolo: "Questa è la mia ultima squadra, per tutta una serie di ragioni". I campioani d'Italia corrono verso l’esordio al Mediolanum Forum di domenica 1° ottobre contro la NutriBullet Treviso (diretta su DAZN e DMAX alle 18.15). “Vedere lo stendardo della terza stella e del secondo campionato consecutivo sarà un momento emotivamente importante. Poi spero in una buona partita", le parole di Messina a “La Gazzetta dello Sport”.

Messina ha fatto anche il punto sulla preparazione della sua EA7 Emporio Armani Milano: “È un momento di confusione. Abbiamo avuto una settimana per inserire i cinque giocatori importanti arrivati dalle nazionali e lavorare sulla continuità dopo la scadente Supercoppa".

Un parere poi sull’ottimo impatto di Bortolani: “Con la Virtus e in precampionato ha dimostrato le sue qualità e la voglia di confrontarsi a un livello tecnico e fisico più alto”. E Mirotic? “È un ragazzo serio, si allena bene. Sta cercando di capire le dinamiche della squadra. È abituato ad avere un ruolo importante, non solo tecnico".

Messina ha anche rilasciato un parere sulla nuova Serie A: “Tante hanno fatto passi in avanti, sono più profonde e più fisiche. Prevedo ancora più equilibrio rispetto all'anno scorso. Ci sono ancora più settimane con il doppio turno in Eurolega. Noi, come la Virtus, non avremo pause fino a fine febbraio. Da qui l'importanza dei roster lunghi".

L'Eurolega resta il sogno: “Sì, l'Eurolega è un sogno per tutte le squadre al via. Io devo guardare alla complessità di un torneo dove ci vuole anche fortuna. Come tre stagioni fa, quando siamo arrivati alla Final Four, costruiamo una squadra solida e concreta e vediamo dove si arriva".