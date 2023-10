Serie A, Olimpia Milano - Unahotels Reggio Emilia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

In seguito al ko di Napoli e al rinvio del match di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv, l’EA7 Emporio Armani Milano ospita al Mediolanum Forum la UNAHOTELS Reggio Emilia ancora a punteggio pieno, che viene dal successo interno contro Scafati. Le squadre si sono affrontate in 70 precedenti, 52 delle quali conquistate dall’Olimpia. Milano ha perso in casa contro Reggio Emilia solo in 4 dei 34 scontri diretti (l’ultimo risale all’annata 2012713) ed è in striscia aperta di 15 vittorie consecutive interne. Serata speciale per il biancorosso Shavon Shields, alla 150a presenza in campionato. Messina senza Billy Baron, ancora indisponibile: sta recuperando dall’operazione fatta in estate al gomito. Maodo Lo è out per una lesione muscolare agli adduttori. Notte di emozioni per Nicolò Melli, nato e cresciuto a Reggio Emilia, squadra in cui ha militato dall’infanzia sino al 2010.

Mario Fioretti, assistant coach dell'Emporio Armani Milano: "Giochiamo contro una squadra che viene da due vittorie più che convincenti. Il modo in cui maneggeremo la palla e troveremo buone soluzioni offensive, contro l'aggressività di Briante Weber e le loro difese, anche tattiche, determinerà la qualità della nostra transizione difensiva, che sarà una delle chiavi più importanti della gara. Nella nostra metà campo, dovremo essere compatti contro il talento di giocatori come Galloway, Smith, Vitali ed Hervey".

Dimitris Priftis, coach Unahotels Reggio Emilia: "Siamo felici di aver conquistato due vittorie in queste prime giornate, ma al di là dell’entusiasmo, il nostro compito è quello di mantenere i piedi ben saldi a terra e soprattutto di far sì che il realismo abbia la precedenza sui sogni. Ovviamente, affrontando una squadra molto forte, sarà una partita decisamente più esigente delle precedenti. Il nostro obiettivo è continuare a fare progressi come squadra, provare ad restare concentrati per tutti i quaranta minuti in modo da essere il più possibile competitivi contro un’avversaria come Milano, che ha avuto tutta la settimana per preparare questa partita, non essendo impegnata in Eurolega, e sono certo si farà trovare molto pronta. L’Olimpia è formazione che gioca un basket corale, e soprattutto che ha la capacità di lettura per individuare i punti deboli delle avversarie e colpirle. Per questo motivo, ogni dettaglio dovrà essere curato alla perfezione contro di loro”.

Serie A, Olimpia Milano - Unahotels Reggio Emilia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Unahotels Reggio Emilia si gioca questa sera al Forum, sabato 14 ottobre, alle ore 19, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.