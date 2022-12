Serie A, Olimpia Milano - Varese: dove vedere la partita in tv e in streaming

Tutto pronto per la classica del basket italiano: Milano-Varese. L’Olimpia è la squadra che ha vinto più scudetti, 28, ma Varese è la squadra italiana che ha vinto più volte la Coppa dei Campioni, cinque, raggiungendo la finale per il titolo europeo per 10 edizioni consecutive negli anni ‘70. Oggi alle 18.30 al Forum la sfida si rinnova.

In undici gare di campionato, Varese ha tentato 359 tiri da tre, prima assoluta in Serie A. Ma se gli alti ritmi e il gran numero di conclusioni dall’arco sono la punta dell’iceberg, Varese in realtà in termini di precisione nel tiro da fuori è nella seconda metà della classifica e piuttosto è prima per precisione nel tiro da due. Di sicuro, è una squadra con una forte identità con la quale ha costruito una classifica di primo piano, tanto da essere molto vicina a certificare l’approdo alle Final Eight di Coppa Italia. Vincendo tanto, ha esaltato una delle città con la più elevata tradizione cestistica d’Italia. Per questo, le gare tra Milano e Varese non sono mai banali. Non si tratta solo di due squadre che assieme sommano 39 scudetti e otto titoli europei o che si sono scontrate in un’epica finale di Coppa Korac nel 1985. Si tratta di due squadre che si sono fronteggiate in cinque spareggi e praticamente per oltre due decenni sono state insieme ai vertici del basket, non solo italiano. Il “Christmas Game” quindi quest’anno ha tanti significati, di classifica, di tradizione, di rivalità. L’Olimpia insegue la vittoria interna in campionato consecutiva numero 28: ci riuscisse completerebbe un anno solare italiano senza sconfitte al Mediolanum Forum. L’Olimpia arriva a questa sfida sull’onda della grande rimonta completata in EuroLeague ai danni del Monaco. Tre giocatori (Baron, Hall, Davies) sono stati in campo oltre 30 minuti; altri due (Ricci e Melli) oltre 26. Il serbatoio di energie sarà quindi da riempire, ovviamente con l’apporto di chi venerdì sera ha speso meno, al di là delle assenze forzate dagli infortuni.

Nella prima parte degli anni ’70, la rivalità tra queste due squadre ha raggiunto picchi altissimi. Per tre stagioni consecutive, nel 1971, 1972 e 1973, il titolo italiano è stato assegnato attraverso uno spareggio in territorio neutrale (due volte a Roma, una a Bologna) tra queste due squadre. Varese ha vinto due volte, Milano si è imposta in una circostanza, il 4 aprile 1972 quando il Simmenthal a Roma sconfisse l’Ignis 65-60 ovviando ai 25 punti di Manuel Raga e ai 22 con 13 rimbalzi di Dino Meneghin. L’Olimpia ebbe quattro uomini in doppia cifra e vinse la battaglia a rimbalzo 35-27 grazie ad un Arthur Kenney da 12 punti e 16 rimbalzi. Renzo Bariviera ebbe 12 punti, 6 palle rubate e segnò due tiri liberi chiave nel finale, le due guardie Iellini (10) e Brumatti (14) segnarono 24 punti in coppia. Lo spareggio più drammatico però fu precedente, nel 1966: Varese decise di schierare l’italoamericano Tony Gennari e vinse 74-59. Lo scudetto fu assegnato al Simmenthal a tavolino quando venne stabilito che l’utilizzo di Gennari (che era diventato italiano solo il giorno precedente la partita) era da considerare irregolare. In tutto, il bilancio tra le due squadre è di 109-76 per l’Olimpia; 61-28 per l’Olimpia a Milano, 45-43 per Varese sul suo campo, 5-3 per l’Olimpia in campo neutro.

Olimpia Milano - Varese: dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Olimpia Milano-Openjobmetis Varese si gioca oggi, lunedì 26 dicembre, alle ore 18:30 al Forum, sarà trasmessa in streaming su Eleven Sports e in chiaro in tv su canale NOVE.