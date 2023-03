Serie A, Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

È tempo del big match tra capoliste della Serie A UnipolSai 2022/23. Su Eleven Sports e in chiaro sul NOVE, l’EA7 Emporio Armani Milano – reduce dal k.o. di Madrid in Eurolega – ospita la Virtus Segafredo Bologna, che viene dalla sconfitta di Montecarlo in Eurolega. Sono 193 i precedenti tra le due squadre fino ad ora, con Milano avanti sia nel computo totale (109-84) che per le gare in casa (70-24). In questa stagione Milano e Bologna si sono già affrontate 3 volte: una nella gara di andata giocata a Bologna e vinta da Milano per 74-96, una nella Semifinale di Supercoppa giocata a inizio stagione a Brescia e vinta dalla Segafredo per 64-72 e una nella gara di andata di Eurolega giocata al Forum e vinta dalla Virtus per 59-64. Le società hanno vinto la maggior parte delle competizioni nazionali nelle ultime stagioni, affrontandosi nelle ultime due finali Scudetto (Bologna 4-0 nella stagione 2020/21 e Milano 4-2 nella stagione 2021/22). L’Olimpia ha vinto le due Coppe Italia giocate nelle stagioni 2020/21 e 2021/22, Bologna ha vinto le ultime due edizioni di Supercoppa mentre Milano quella del 2020. Nelle edizioni della Supercoppa 2020 e 2021 la finale è stata proprio tra felsinei e meneghini. Nelle ultime 3 stagioni in regular season il bilancio è di 4 vittorie a 1 per Milano, con l’unica vittoria delle V Nere risalente al ritorno giocato a Bologna nel girone di ritorno della scorsa stagione. La sfida di andata, giocatasi il 2 gennaio scorso durante la 13ª giornata, venne conquistata nettamente dall’Olimpia per 74-96, grazie ai 23 punti di Davies e ai 17 a testa di Baron e Luwawu-Cabarrot.

Tanti big assenti per la partitissima. Milano senza Devon Hall, Kevin Pangos, Shavon Shields, Gigi Datome e Paul Biligha. Virtus priva di Isaia Cordinier, Semi Ojeleye e Gora Camara. Alessandro Pajola, Gabriel Lundberg e Milos Teodosic sono in dubbio.

Al Forum parata di grandi ex. Giampaolo Ricci è stato il capitano della Segafredo nella cavalcata che ha portato allo Scudetto 2021. In totale ha fatto registrare 58 presenze in campionato con i bianconeri. Ettore Messina è il coach con più gare allenate (338) e vittorie (247) raggiunte in campionato nella storia della Virtus, club con cui ha vinto 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e 2 Coppe dei Campioni/Eurolega. Nella Virtus sono in tre. Daniel Hackett ha giocato a Milano dal dicembre 2013 fino all’estate 2015, conquistando lo Scudetto 2014 e completando un totale di 61 partite in maglia biancorossa. Awudu Abass ha giocato per due stagioni (dal 2016 al 2018) all’Olimpia collezionando 71 presenze e vincendo due Supercoppe (2016 e 2017), una Coppa Italia (2017) e lo Scudetto del 2018. Sergio Scariolo ha allenato a Milano per due stagioni dal 2011 al 2013, raggiungendo 51 vittorie in 81 gare di Serie A.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Affrontiamo la squadra offensivamente più completa del campionato per cui dovremo essere concentrati in ogni fase del gioco difensivo. In attacco dovremo tentare di continuare ad essere efficaci a prescindere dalle scelte tattiche che dovremo affrontare. Ovviamente, come sempre in questo tipo di partite, aggressività, rimbalzi e attenzione ai dettagli saranno fondamentali”.

Andrea Diana, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: "Incontriamo una squadra che, nonostante i tanti infortuni nel corso della stagione, ha sempre mantenuto una grande solidità dal punto di vista difensivo. Con il rientro degli infortunati e l’inserimento in corsa di Cabarrot e Napier hanno incrementato anche la loro efficienza a livello offensivo. Ci sarà bisogno prima di tutto di avere un grande controllo emotivo durante la gara e giocare con grande disciplina per tutti i 40′. Le chiavi della partita saranno sicuramente il controllo dei rimbalzi e cercare di limitare le palle perse”.

Serie A, Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Virtus Bologna, gara della 22a giornata di serie A in programma oggi, domenica 19 marzo, alle ore 18, al Forum, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Nove e in streaming su Eleven Sports.