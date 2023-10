Serie A, Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La 3a giornata della Serie A si chiude con il posticipo delle 20.30 tra Openjobmetis Varese e Bertram Derthona Tortona. I biancorossi vengono dal netto ko di Bologna, mentre i piemontesi hanno conquistato la prima vittoria stagionale superando all’ultimo secondo Brindisi la scorsa domenica. Quattro le gare giocate dalle due società nelle ultime due stagioni, con tre successi in totale di Tortona. Openjobmetis Varese senza Okeke (l'ex della partita), che sta recuperando da una lussazione posteriore dell'anca destra. Al completo i piemontesi. Nella Bertram Derthona Tortona un ex dei lombardi: Arturs Strautins, che ha giocato la stagione 2020/21 a Varese, completata con medie da 10.6 punti e 5.9 rimbalzi.

Scott Ulaneo, centro Openjobmetis Varese: "Ci aspettiamo una partita non facile perché Derthona è una squadra molto forte e valida come testimonia la stagione dello scorso anno in totale continuità rispetto all'anno prima; questa stagione ha già affrontato, come noi, squadre difficili e sicuramente avrà voglia di fare bene. Sarà una partita complicata ma tornare a giocare di fronte al nostro pubblico ci darà una marcia in più e saremo sicuramente più motivati per riscattarci da quanto fatto in occasione della sfida contro la Virtus Bologna. Giocheremo con una maglia speciale che, oltre ad essere molto bella, esprime un bellissimo messaggio; andiamo a sostenere associazioni che combattono per una causa estremamente importante e quindi per noi è una responsabilità ma anche una cosa molto bella poter aiutare a diffondere il messaggio nel nostro piccolo".

Marco Ramondino, coach Bertram Derthona Tortona: “Sarà molto importante il tipo di approccio alla partita, in una gara in trasferta contro una squadra con l’assetto e la capacità di Varese. Bisognerà essere equilibrati e continui nei quaranta minuti, senza cercare giocate particolari in quanto la Openjobmetis è brava a correre e giocare in transizione. Nella scorsa stagione la Openjobmetis era orientata a prendere i vantaggi con i giocatori perimetrali, mentre i lunghi erano coinvolti soprattutto nella finalizzazione. Quest’anno, invece, da Cauley-Stein passa l’attacco: si tratta di un giocatore che, pur non tentando molte conclusioni, crea gioco dal perimetrao e dalla punta con la sua capacità di trattare la palla. Il campo è molto aperto grazie ai tiratori, ma lo stile di gioco è diverso rispetto a quello del 2022/23”.

Serie A, Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona si gioca questa sera, domenica 15 ottobre, alle ore 20,30, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.