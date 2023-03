Serie A, Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Torna un classico del basket italiano. Dopo il successo di Napoli, l’Openjobmetis Varese ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dal netto ko interno contro Brindisi. Sono ben 141 le gare già giocate tra le due società, con l’Openjobmetis avanti 82-59 nel computo totale e 57-13 nelle sfide disputate a Varese. È la terza volta che le due società si incontrano in questa stagione dopo la gara del girone di andata il quarto di Finale di Coppa Italia vinto dalla Carpegna Prosciutto per 84-80, che è in striscia aperta di tre successi consecutivi contro i lombardi. All’andata, la Carpegna Prosciutto si impose per 101-93 trainata dai 22 punti a testa di Moretti e Cheatham, oltre ai 17 dell’ora assente Mazzola. Questo match risale all’11 dicembre 2022, valido per la 10a giornata.

Tomas Woldetensae, guardia Openjobmetis Varese: "Sono contento di essere tornato a Varese dopo la positiva esperienza in Nazionale di due settimane fa dove ho portato quello sprint in più nato dai successi che abbiamo ottenuto in azzurro; l'aria delle vittorie aiuta sempre e si è visto contro Napoli domenica scorsa. La stessa aria dovuta dal successo contro la GeVi ci ha aiutato questa settimana a preparare la partita contro Pesaro di domani, squadra che negli ultimi incontri si è dimostrata davvero un'avversaria scomoda. Voglia di rivalsa? Sicuramente abbiamo più grinta e più voglia di dimostrare il nostro valore. Dovremo cercare di non essere aggrediti, ma di essere noi aggressivi sia in attacco che in difesa. Quando lo abbiamo fatto in occasione della seconda metà di partita nella sfida di Coppa Italia siamo riusciti a recuperare un distacco abbastanza grande. Sarà importante rimanere concentrati su noi stessi, senza strafare, ed essere compatti anche di fronte agli up and down che vivremo nel corso della partita. Il pubblico senz'altro giocherà un ruolo fondamentale in nostro favore; è sempre un piacere giocare di fronte ai tifosi di Varese che sono sempre pronti ad urlare per noi".

Luca Pentucci, assistant coach Carpegna Prosciutto Pesaro: “Quello di Masnago è un parquet sempre caldo e ostico, ci attende un match difficile. Varese la conosciamo bene dato che l’abbiamo affrontata sia all’andata che nei quarti di finale di Coppa Italia. Gioca molto in velocità, sfruttando gli uno contro uno e i pick and roll per gli esterni per acquisire un vantaggio. Dovremo cercare di contenere i loro esterni e rallentare il loro ritmo, noi proveremo ad andare oltre i problemi che abbiamo mettendo in campo tanta voglia di correre ed entusiasmo”.

Serie A, Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro, anticipo della 21a giornata di serie A in programma oggi, sabaro 11 marzo, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in tv su Eurosport 1.