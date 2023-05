Serie A, penultima giornata: l'Olimpia Milano torna in testa

Al termine del penultimo turno della regular season della Serie A si è registrato un nuovo cambio in testa alla classifica, dato che l'Olimpia Milano (vincendo sul parquet di Tortona per 75-77) ha agganciato la Virtus Bologna a quota 44 punti e l'ha superata per vantaggio negli scontri diretti. I bianconeri sono stati sconfitti in volata a Treviso per 89-88, puniti dal gioco da tre punti decisivo di Banks.

In solitaria al terzo posto con 36 punti c'è la Bertram Yachts Derthona Tortona, certa ormai della propria posizione in classifica e di due punti avanti al Banco di Sardegna Sassari, vincente in casa contro Reggio Emilia per 89-77.

Più staccata a 32 punti c'è l'Umana Reyer Venezia che ha perso in volata 86-84 lo scontro diretto con la Dolomiti Energia Trentino, che occupa il 6º posto davanti alla coppia di squadre a 28 punti, Germani Brescia (non ancora certa di un posto ai playoff) ed Happy Casa Brindisi. Queste ultime si sono affrontate nell'ultima domenica di aprile e ad emergere sono statini lombardi per 75-69.

Scivola fuori dalla zona playoff (causa k.o. a Napoli nell'anticipo per 98-87) la Carpegna Prosciutto Pesaro, che con 26 punti ha ancora una vittoria di vantaggio sulla NutriBullet Treviso Basket. L'altra squadra già certa della salvezza è l'Openjobmetis Varese, che ha battuto Scafati 95-81, è salita a 23 punti e ha staccato il gruppone a quota 22 composto da Pallacanestro Trieste (che ha vinto lo scontro diretto con Verona per 85-77), Givova Scafati e GeVi Napoli. Sul fondo della classifica ci sono UNAHOTELS Reggio Emilia - con un record di 10-19 - e la già matematicamente retrocessa Tezenis Verona.