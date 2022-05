Serie A, Pesaro avrà un nuovo coproprietario: Lorenzo Pizza

Ormai è solo una formalità: nelle prossime settimane l'imprenditore Lorenzo Pizza, attuale numero uno del club di calcio a cinque, diventerà il coproprietario della Carpegna Prosciutto Pesaro. Pizza è un innamorato della pallacanestro e, parlando al Corriere Adriatico, si è già tuffato nella nuova avventura nel basket, in particolare commentando l'arrivo di Mejeris a stagione inoltrata e i prossimi play-off scudetto (contro la Virtus Bologna si gioca domenica alle 21 con diretta tv su Raisport HD e streaming su Discovery+): “Abbiamo preso un ulteriore giocatore, in primis per centrare la salvezza, ma anche per provare ad entrare nei play-off - le parole di Pizza, quasi tutti i fine settimana sugli spalti della Vitifrigo Arena - . Credo che l'acquisto di Mejeris si stato davvero importante, visto che è uno di quei giocatori che fa tante piccole cose utili che alla fine servono tanto nell'economia di squadra, e quando hai giocatori del genere non puoi mai limitarti a guardare solo i numeri, perché tante cose sui tabellini non ci sono scritte ma sono di una utilità pazzesca per la squadra”.

Oltre a rimandare ulteriori annunci sul suo ingresso nella dirigenza (“Stiamo parlando e in settimana ci vedremo a cena, per vedere quello che si riesce a fare”), Pizza ha sottolineato l’impatto di Banchi: “Credo che l'allenatore abbia svolto un grande lavoro ma anche i giocatori hanno fatto il loro mettendo in pratica quello che il coach ha chiesto. Dopo un inizio di stagione non semplice, non era facile risalire in classifica e centrarei playoff, ma la Carpegna Prosciutto ci è riuscita e alla fine penso che questo traguardo sia meritato per tutta la città, dopo tanti anni in cui abbiamo lottato sempre fino alla fine per salvarci”.

Infine, un auspicio per la Gara 3 che riporterà i play-off a Pesaro: “Mi auguro di vedere una Vitrifrigo con tanta gente. Nelle partite contro Sassari, Fortitudo e Virtus all'interno del palas si respirava una bella atmosfera e sarebbe importante ricrearla in vista di Gara 3 dei quarti di finale play-off”