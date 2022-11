Serie A, Pesaro - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

L'Olimpia Milano domani pomeriggio a Pesaro per il "Classico" del basket italiano. La Carpegna Prosciutto, reduce dal successo all’ultimo secondo di Brescia, ospita la squadra campione d'Italia, che ha vinto agevolmente contro Verona in campionato ed è stata sconfitta in Eurolega dal Real Madrid. I precedenti tra le due squadre sono ben 169, con Milano avanti sia nel computo totale (122-47) che nelle partite disputate a Pesaro (46-36). Olimpia e VL hanno dato vita alle Finali Scudetto delle stagioni (1981/82, 1984/85 e 1987/88 – le prime due a tinte biancorosse) e a tre finali di Coppa Italia (1985/86, 1986/87 e 2020/21 – tutte conquistate dall’Olimpia). Ettore Messina è a caccia della vittoria numero 80 sulla panchina di Milano in campionato.

Domani assenti nell'Olimpia Tommaso Baldasso, per un trauma distorsivo alla caviglia destra, Billy Baron, out per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, e Shavon Shields, indisponibile per una lesione tendinea del piede sinistro. Non si fida, però, Bruno Savignani, assistant coach Carpegna Prosciutto Pesaro: "Ci attende una partita durissima sotto tutti i punti di vista. Sappiamo che Milano è stata costruita per vincere sia in Italia che in Europa ma noi cercheremo di metterli in difficoltà con tanta aggressività. Avremo di fronte una squadra molto fisica. Sarà una domenica importante per la società e i tifosi, i ragazzi in settimana hanno lavorato molto bene e senza dubbio con l’aggiunta di Gudmundsson potremo avere ancora più energie. Puntiamo a mettere in campo tanta grinta per rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Carpegna Prosciutto Pesaro - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Carpegna Prosciutto Pesaro - Olimpia Milano, gara della sesta giornata di serie A, in programma domani pomeriggio, domenica 6 novembre, alle 17, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports per gli abbonati.