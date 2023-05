Serie A, Pesaro - Olimpia Milano, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

L’Olimpia, dopo aver segnato 90 punti di media nelle prime due partite dei quarti di finale, prova a chiudere la serie dei quarti in Gara 3 questa sera a Pesaro. Ripetere le prestazioni dei primi due match è l'obiettivo di coach Messina. In Gara 1, con una prestazione eccezionale nel tiro da fuori (16/33, 48.5%) grazie alla vena di Billy Baron e Gigi Datome (10/12 in due); in Gara 2 eseguendo i giochi e arrivando a costruire tiri ad elevata percentuale di realizzazione (23/32 da due, 71.9%) grazie a 22 assist. In ambedue le partite di Milano, l’Olimpia ha valicato i venti assist e perso 19 palloni complessivi con un rapporto assist-palle perse eccellente. La costante è stata la difesa, che ha tenuto una squadra di grandi istinti offensivi attorno ai 60 punti a partita. Questa è la ricetta giusta per tentare di chiudere il quarto di finale a Pesaro domani. Storicamente, la partita di chiusura di una serie è sempre la più difficile, soprattutto in trasferta, contro una squadra che sul suo campo è abituata a cogliere risultati importanti e a realizzare grandi imprese. L’Olimpia ha ruotato 12 uomini in ambedue le prime due partite ricavando eccellenti risposte anche dalla panchina, vedi le prove di Paul Biligha, Tommaso Baldasso oltre che di Datome.

Recap Gara 1, Milano-Pesaro 94-68

L’Olimpia segna 54 punti nel primo tempo e costruisce subito un vantaggio imponente che non viene mai messo in discussione nella ripresa. L’Olimpia ha segnato 16 triple con 23 assist a fronte di dieci palle perse. Decisivo l’impatto di Billy Baron (5/5 da tre) e Gigi Datome (5/7 da tre) al tiro per aprire la scatola difensiva di Pesaro che ha tentato anche con la zona. Coach Messina ha usato 12 uomini, nessuno per meno degli otto minuti di Paul Biligha.

Recap Gara 2, Milano-Pesaro 86-57

I 27 punti dell’Olimpia nel primo quarto sono il frutto di grande esecuzione. All’intervallo la squadra ha 22 punti di vantaggio e 14/17 nel tiro da due. Alla distanza, la precisione calerà solo lievemente (71.9% complessivo). In compenso, ci saranno sei triple nella ripresa dopo un primo tempo “freddo”. La sostanza non cambia. Con 22 assist e il dominio a rimbalzo dei lunghi, l’Olimpia costruisce a inizio del terzo periodo un vantaggio spesso oltre i trenta punti che rende inutili i tentativi di Pesaro di riavvicinarsi.