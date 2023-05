Serie A, play-off, Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

Vincere gara 3 per tenere aperta la serie e tornare in campo domenica sera: è questo l'obiettivo della Dolomiti Energia Trentino che, sotto 2-0 nella serie dei quarti di playoff Scudetto di Serie A contro la Bertram Yachts Derthona, si trova a una sola sconfitta dall'eliminazione che chiuderebbe la stagione 2022-23 dei bianconeri. Contro i piemontesi Forray e compagni hanno giocato due partite che si sono risolte solo nel finale punto a punto, e ora con la serie che si sposta alla BLM Group Arena potranno contare anche sulla spinta e sull'energia del pubblico di Trento. In via Fersina si gioca la partita ufficiale numero 52 della stagione: tutti a disposizione i giocatori del roster bianconero. Diego Flaccadori, playmaker della Dolomiti Energia Trentino: «La serie si sposta a Trento: abbiamo bisogno anche della spinta di un palazzetto bello carico e del supporto dei nostri tifosi per vincere gara-3 e intanto allungare la serie. Questi playoff li stiamo giocando perché siamo stati bravi a conquistarceli, ma ora per vincere c'è bisogno di dare tutto, non è un discorso solo tecnico o tattico ma di cuore e di testa. I playoff storicamente a Trento significano emozione, coinvolgimento, senso di insieme: l'atmosfera sarà quelle delle grandi occasioni, vogliamo regalare al nostro pubblico una grande partita e al tempo stesso sentirci spinti dal loro entusiasmo. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con Tortona, ci serve fare quell'ultimo passo che ci è mancato in gara-2: la forza dei nostri avversari sta nella loro solidità e nella loro capacità di avere tante armi al loro arco, ma se giocheremo con la giusta concentrazione e con il senso di lotta che abbiamo dimostrato di poter mettere in campo, avremo davvero una chance di strappare la vittoria».

Coach Marco Ramondino carica la Bertram: “Giocare in trasferta comporterà uno sforzo e un dispiego di energie maggiore soprattutto per la capacità di Trento di difendere duro ed esaltarsi correndo in contropiede con i loro esterni e i loro lunghi che sono punti di riferimento vicino a canestro. Trento è una squadra tipicamente da playoff, dura, organizzata, che gioca con fisico e con tanti atleti che possono essere protagonisti: come noi, in stagione ha legittimato e dimostrato di essere una formazione di alto livello. In stagione regolare e nei playoff non si possono fare calcoli e bisogna giocare ogni partita al massimo – aggiunge il capo allenatore bianconero -: al di là dei risultati, la serie è stata molto equilibrata. Il ritorno di Harper ci dà una rotazione in più negli esterni e rappresenta un grosso valore aggiunto, in quanto è forse l’unico del reparto con struttura e atletismo. Questo ha portato a maggiori soluzioni ed energie, oltre che a una buona distribuzione dei minuti tra tutti i giocatori”.

Serie A, play-off, Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Bertram Yachts Derthona, Gara 3 dei quarti di finale play-off, si gioca oggi, venerdì 19 maggio, alle 20, al BLM Group Arena, e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eleven Sports.