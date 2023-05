Virtus Bologna, Olimpia Milano e Dinamo Sassari attendono il nome della quarta semifinalista di serie A. Lo scopriranno oggi pomeriggio, al termine di Gara 4 tra Dolomiti Energia Trentino e Bertram Yachts Derthona, che si ritrovano alle 17:30 sul parquet della BLM Group Arena. I padroni di casa si sono rivelati tosti e indistruttibili nella terza partita, quando rischiavano di uscire dai giochi e sono invece riusciti a restare aggrappati ai play-off, vincendo (con una rimonta da -11) per 79-76 contro Tortona. In delirio i quasi 4mila spettatori sugli spalti.

La serie arriva a gara-4. Sarà di nuovo una sfida per resistere, per Tortona un altro match-point per chiudere i conti e volare in semifinale. Gara-3 vinta dai bianconeri al termine di un’altra battaglia infinita e di un infuocato finale punto a punto, in cui a decidere la sfida sono i liberi di Spagnolo e una tripla pesantissima di Crawford. Il volto dell’Aquila è quello di un trascinante Diego Flaccadori, MVP assoluto e autore di 19 punti, e quello di un palazzetto tornato a respirare con vorticosa emozione e con grande trasporto il clima dei playoff scudetto. Almeno un’altra partita di fronte al proprio pubblico i bianconeri se la sono guadagnata.

Serie A, play-off, Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona, Gara 4: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Bertram Yachts Derthona, Gara 4 dei quarti di finale play-off, si gioca oggi, domenica 21 maggio, alle 17:30, al BLM Group Arena, e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eleven Sports.