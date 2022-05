Serie A, play-off, oggi Gara3 dei quarti di finale: dove vedere le partite in tv o in streaming

Proseguono i quarti di finale play-off della serie A di basket. Questa sera si gioca Gara 3 su tre campi (ieri la seconda sfida tra Sassari e Brescia con la vittoria dei sardi, che hanno pareggiato la serie: torneranno in campo domani sera). A Venezia, alle 20, la Reyer ospita ancora il Derthona Tortona alle 20 (diretta su Eurosport2 e streaming su Discovery+). Serie sull'1 a 1 dopo la vittoria della sorpresa della serie A sui veneziani in Gara 2.

Reggio Emilia ritrova l'Olimpia Milano alle 20:30 (diretta streaming su Discovery+). Il quintetto di Messina è già sul 2 a 0 e può chiudere la serie questa sera con la terza vittoria.

Anche tra Pesaro e Virtus Bologna si ripartirà dal 2-0 in favore dei ragazzi di coach Sergio Scariolo, che a questo punto hanno bisogno soltanto di un altro successo per strappare il pass per le semifinali.

Il match tra Pesaro e Virtus Bologna, in programma questa sera alle 20:45 alla Vitrifrigo Arena, si potrà seguire in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Discovery+, Eurosport Player e Rai Play.

Riflettori puntati sul grande ex Daniel Hackett, applauditissimo in Gara 2: "Da ex giocatore della Vuelle e da pesarese sono felice di rivedere Pesaro ai play-off - le parole di Hackett - . Quello che mi preoccupava un po' era la rivalità, era buffo trovarsi da quest'altra parte appena tornato in Italia quando l'ultimo a fare i playoff in maglia biancorossa ero stato io con la 'Scavo' nel 2012. Invece ho notato, e gradito, gli applausi quando sono venuto alla Vitrifrigo Arena con la Virtus in regular season, mi ha fatto davvero molto piacere per il legame che ho con la città e la gente".