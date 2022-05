Serie A, play-off, Germani Brescia - Sassari: dove vederla in tv o in streaming

L'esordiente Magro contro l'esperto Bucchi. Sfida nella sfida questa sera in Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari, in campo alle 20:45 nell'ultima quarto play-off in programma per completare il quadro di Gara 1.

Un confronto inedito nella post season scudetto, con Brescia che (alla quinta partecipazione) cerca il bis della semifinale raggiunta nel 2018 e i sardi che invece sognano di diventare la sorpresa, come nella vittoria del tricolore del 2015 (4-3 su Reggio Emilia) e nella finale del 2019 (3-4 contro Venezia).

Nella regular season la Germani ha conquistato la sfida di andata giocata alla 5ª giornata lo scorso 24 ottobre con il punteggio finale di 65-76. In quell’occasione la coppia Della Valle&Mitrou-Long combinò per 38 punti ed 8 assist. Anche al ritorno si è imposta la formazione allenata da coach Magro, questa volta per 97-86, trascinata ancora dalla coppia Della Valle&Mitrou-Long (46 punti e 11 assist in due). Questa sfida si è giocata il 23 gennaio 2022 nel corso della 17ª giornata.

Parola ai coach

Alessandro Magro, coach della Germani Brescia: “Finalmente ci siamo. La squadra aspettava da tanto questo momento, abbiamo avuto tanti giorni per prepararci, per certi versi anche troppi. Non vedevamo l’ora di arrivare alla partita, abbiamo cercato di sviscerare tutti i temi tecnici e tattici di questa serie. Sassari è una squadra in forma, almeno quanto noi. Il fatto che loro abbiano giocato le ultime gare con una importante posta in palio gli ha permesso di essere sul pezzo. Nel tempo hanno trovato una quadratura del cerchio quasi perfetta: hanno fatto delle scelte all’inizio dell’anno, prendendo dei rischi, le cose non sono andate benissimo, ma hanno raddrizzato la stagione in maniera quasi perfetta".

Piero Bucchi, coach del Banco di Sardegna Sassari: “Siamo ai playoff, quindi si azzera tutto: è come ricominciare un nuovo campionato. La squadra sta lavorando bene stiamo aggiustando le ultime cose ma c’è una buona atmosfera e siamo pronti. Ci troviamo di fronte una delle sorprese del campionato ma affrontiamo i playoff con tanta voglia di giocare e senza timori. La chiave della partita sarà cercare di limitare la loro capacità offensiva, noi cercheremo di avere una buona circolazione di palla perché è ciò che ti permette di avere un buon attacco, e di creare spazio e tiri per tutti quanti. Il punto fondamentale di Brescia sono i rimbalzi, dovremo essere bravi a limitarli sotto canestro”.

Germani Brescia - Sassari: calendario e dove vederla in tv o in streaming

Gara 1 - Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari: Lunedì 16 maggio 2022 ore 20.45, Rai Sport HD e Discovery +

Gara 2 - Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari: Mercoledì 18 maggio 2022 ore 20.30, Eurosport 2 e Discovery +

Gara 3 - Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia: Venerdì 20 maggio 2022 ore 20.45, Rai Sport HD e Discovery +

Ev. Gara 4 - Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia: Domenica 22 maggio 2022

Ev. Gara 5 - Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari: Martedì 24 maggio 2022

Quarti di finale, Gara 1: i risultati

Olimpia Milano - Unahotels Reggio Emilia 91 - 82

Bertram Derthona - Reyer Venezia 66 - 77

Virtus Bologna - Pesaro 82 - 76