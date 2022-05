Serie A, play-off, oggi Gara 4 tra Reyer e Tortona: dove vedere la partita in tv o in streaming

Sarà la Bertram Derthona Tortona a giocarsi il primo match ball per la semifinale in Gara 4, in programma questa sera al Taliercio di Venezia. L’Umana Reyer è uscita sconfitta 63-73 dalla prima partita dei play-off sul terreno amico, con la serie che adesso è sul 2-1 per i piemontesi.

Dopo aver vinto all’esordio, facendo saltare il fattore campo, la Reyer Venezia ha perso le ultime due sfide e adesso Tortona è in vantaggio. Annullato il fattore campo. Per la squadra di De Raffaele è obbligatoria la vittoria questa sera per allungare la serie e trasferirsi in Piemonte, Tortona però vuole chiudere i conti e volare in semifinale, allungando il sogno di una stagione clamorosa.

Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona: dove vederla in tv o in streaming

Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona, in programma questa sera alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD e su Eurosport 2, in streaming su Discovery +.