Serie A, play-off: Olimpia Milano chiude la serie contro Reggio Emilia ed è in semifinale

Olimpia Milano in semifinale scudetto. Si chiude in tre partite la serie tra la corazzata di Messina e Reggio Emilia. Ora i biancorossi sono in attesa di conoscere il nome della loro avversaria (una tra Brescia e Sassari).

La partita

Partenza determinata dei padroni di casa subito avanti 5-0 con la tripla di Larson (12 punti) e la schiacciata di Strautins (12 punti, 4 rimbalzi e 2 recuperi), i quali costringono coach Messina a chiamare prematuramente un time-out. Successivamente è l'Olimpia Milano a farsi avanti con il pick and roll giocato da Rodriguez (11 punti) e Hines (4 punti, 4 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate e 2 recuperi); i meneghini, grazie anche al gioco in post di Bentil (16 punti e 5 rimbalzi) e alla difesa di Shields (11 punti), trovano il controparziale di 0-9 con cui ribaltano il risultato. Gli emiliani provano a reagire all'offensiva degli ospiti, ma questi con l'ingresso sul parquet di Hall (13 punti e 4 assist) si lanciano verso il massimo vantaggio nella partita, sigillato con la tripla di Baldasso (11-19). Una piccola scossa di Cinciarini (8 punti e 6 assist) e il canestro sullo scadere dei 10' di Shields chiudono il primo quarto col punteggio di 13-21. Lo stesso giocatore di origine danese – aiutato da Hall – orchestra il parziale (0-8) con cui Milano prepara la fuga ad inizio del secondo quarto, prima che una bomba di Cinciarini ne interrompa momentaneamente il flusso. Nonostante il tentativo di arginare l'attacco avversario, quello di Reggio Emilia fatica a trovare il canestro anche a causa della difesa milanese: questo per l'A|X Armani Exchange è un assist utile ad affondare il colpo prima con Hall e Bentil, infine con il solito duo Rodriguez-Hines per il +18 (23-41).

Nei 2' precedenti l'intervallo gli ospiti perdono qualche pallone di troppo, la Unahotels però non approfitta dell'attimo di confusione se non con una manciata di punti firmati da Baldi Rossi (10 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi) e il primo tempo finisce 27-43. Tornati sul parquet dopo la pausa lunga, l'Olimpia Milano allunga nel punteggio sfruttando le percentuali da oltre l'arco dei suoi protagonisti; tuttavia la compagine reggiana prova a tenere il passo provando alcuni tiri dalla lunga distanza con Larson e segnando canestri a cronometro fermo con Strautins, sfruttando nel miglior modo possibile i problemi di falli degli avversari. La rimonta di Reggio Emilia però non riesce a prendere piede, perché la difesa meneghina argina ogni tipo di incursione; Milano pesca dalla panchina le energie di Biligha (12 punti e 2 stoppate), il quale con una serie di giocate su entrambi i lati del campo fa scappare i suoi e vieta agli avversari di segnare anche i punti più facili; infine una tripla di Grant (6 punti, 4 rimbalzi e 6 assist) mette l'A|X Armani Exchange in condizione di siglare il nuovo massimo vantaggio nella sfida (39-70). I padroni di casa sono completamente privi di forze e nonostante un canestro estemporaneo di Baldi Rossi, chiudono la mezz'ora sotto 41-70 ormai ad un passo dal salutare i play-off.

Nell'ultimo quarto Reggio Emilia continua a correre per onorare la causa sebbene riesca a trovare pochi canestri come già accaduto lungo il corso della gara; dall'altro lato Milano costruisce tiri da oltre l'arco e straccia la retina con i suoi cecchini rendendo il passivo ancor più pesante sul +34. A giochi pressoché compiuti, i giocatori in campo concedono un po' di spettacolo al pubblico con una serie di triple da distanza siderale e schiacciate in contropiede, ma la sostanza non cambia: l'Olimpia vince 59-89 e chiude la serie contro Reggio Emilia con un netto 3-0.