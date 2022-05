Serie A, play-off: la Dinamo Sassari travolge la Germani Brescia (98-68) e si porta avanti nella serie

Il Banco di Sardegna Sassari domina Gara 3 contro la Germani Brescia (98-68) e si porta avanti 2-1 nella serie dei quarti di finale. Domani sera si torna subito in campo per Gara 4, ancora in terra sarda.

La partita

Inizio spumeggiante e ad altissimo ritmo con Petrucelli (16 punti) a punire la difesa avversaria da tre punti e il duo Kruslin (20 punti) – Robinson (13 punti e 6 assist) a rispondere immediatamente in contropiede (11-11). Appena superata la boa di metà primo periodo, Della Valle è costretto a lasciare il parquet per un problema alla spalla. Successivamente, Mitrou-Long (9 punti con 3/15 al tiro, 6 rimbalzi, 7 assist e 5 palle perse) comincia a salire di livello con le sue classiche accelerazioni ma il solito asse Robinson-Bilan (9 punti e 8 rimbalzi), assieme a Bendzius (7 punti e 4 rimbalzi), replica sempre colpo su colpo (19-20). Il quarto si chiude con una serie di viaggi in lunetta da una parte e dall’altra e l’appoggio di Cobbins del vantaggio ospite sul 23-25. L’andamento della sfida non cambia nel secondo periodo, con Kruslin e Gentile (7 punti, 7 assist e 7 rimbalzi) a far male alla difesa avversaria e un super Petrucelli in penetrazione (30-29). Sassari però poi riesce a spezzare l’equilibrio, cavalcando Logan (13 punit) e le sue incursioni che aprono spazio per Bilan; nonostante Brown (18 punti e 4 rimbalzi) interrompa l’emorragia sul 36-31, la Dinamo ha più energia e capitalizza con il tandem Gentile-Burnell (15 punti e 4 rimbalzi), firmando l’allungo sul +9. Sul finire del primo tempo, Brescia non riesce a sbloccarsi e due bombe consecutive di Kruslin firmano il massimo vantaggio dei padroni di casa sul 47-34.

La ripresa si apre ancora nel segno della Dinamo, grazie ai canestri rapidi trovati nei primi secondi dell’azione da Robinson, Burnell e Kruslin e ad una Brescia che, senza Della Valle, non trova più il fondo della retina in attacco. Il terrificante break di 15-0 di Sassari che è valso il +22 al tabellone viene interrotto dal layup di Moss ma Robinson e Burnell non hanno pietà degli avversari, ampliando ulteriormente le distanze (67-40). Dopo alcuni flash di Brown e Laquintana (7 punti e 4 assist) per Brescia, Burnell, Diop e soprattutto Logan (autore anche di una super tripla) combinano per chiudere il terzo periodo sul largo punteggio di 80-49. L’ultimo periodo serve solo a svuotare le panchine, a far scatenare ulteriormente Logan e Diop (10 punti) e a fissare il risultato finale sul 98-68.