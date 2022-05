Serie A, play-off scudetto: accoppiamenti e calendario

Il conto alla rovescia sta per finire. Domenica 15 maggio scattano i play-off scudetto di serie A. Virtus Bologna e Olimpia Milano a caccia dello scudetto. Per gli emiliani sarebbe il bis, per i milanesi il ritorno ad una storica abitudine.

La formula

Nei quarti di finale sono previste sfide al meglio delle cinque partite. Stessa formula nelle semifinali. La finale sarà al meglio delle sette gare. Gli accoppiamenti: da una parte del tabellone c'è la Virtus Bologna contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (prima contro ottava), oltre a Bertram Derthona (4) e Reyer Venezia (5); dall'altra l'Armani Exchange Milano contro l'Unahotels Reggio Emilia (seconda contro settima), oltre a Germani Brescia (3) e Banco di Sardegna Sassari (6).

Il calendario

Le prime gare dei quarti saranno giocate tra domenica 15 e lunedì 16 maggio. Gara 2 tra il 17 e il 18 maggio, gara 3 tra il 19 e il 20 maggio. Eventuali gare 4 tra il 21 e il 22 maggio, eventuali gare 5 tra il 23 e il 24 maggio. Il calendario di semifinali e finali sarà stilato successivamente, dopo che saranno terminate le serie dei quarti.

Le grandi favorite

Virtus Bologna e Olimpia Milano sono le teste di serie e favorite per ritrovarsi l'una contro l'altra in finale. I bolognesi sono campioni d'Italia in carica e freschi vincitori dell'Eurocup, Milano, eliminata dall'Eurolega ad un passo dalle Final Four, ora non vuole fallire l'appuntamento con lo scudetto, perso un anno fa proprio contro la Virtus.

Sarà un remake della finale 2021? Sulla carta, è molto probabile. Ma i play-off insegnano che i colpi di scena sono sempre in agguato.