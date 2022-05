Serie A, semifinale play-off Olimpia Milano - Sassari: dove vedere la partita in tv o in streaming

Ancora poche ore di attesa, poi sarà il campo a parlare. Oggi alle 19 Olimpia Milano e Banco di Sardegna Sassari, rispettivamente teste di serie numero 2 e 6 del tabellone, si scontrano in Gara 1 della seconda semifinale scudetto di serie A. Milanesi avanti ai quarti con un netto 3-0 rifilato alla UNAHOTELS Reggio Emilia, i biancoblu isolani hanno battuto la Germani Brescia per 3-1.

L’Olimpia è alla 29a semifinale play-off della propria storia (19-9 il record sinora), l’ottava consecutiva. L’ultima volta di Milano non presente a questo livello della competizione risale all’annata 2012/13, quando venne sconfitta da Siena per 4-3 nei quarti. Per Sassari, invece, questa è la 5ª apparizione in semifinale (l’ultima risalente al 2019, quando si impose per 3-0 proprio sull’Olimpia Milano). Il bilancio complessivo è di 2-2. È la quinta volta che Milano e Sassari si affrontano in una serie di play-off, la quarta volta in semifinale.

La vigilia

Ettore Messina, coach dell'A|X Armani Exchange Milano: “Ci attende una serie di grande tradizione, in cui affrontiamo una squadra e un club che hanno la giusta mentalità, quindi sappiamo che sarà una semifinale difficile in cui per imporci dovremo esprimerci ad un livello molto alto sia in attacco che in difesa. Abbiamo la possibilità di recuperare Nicolò Melli, sia pure con un minutaggio fortemente limitato, e questa per noi è una bellissima notizia. In generale, ci siamo preparati bene, veniamo da una serie con Reggio Emilia giocata in modo eccellente, e vogliamo ripeterci contro Sassari continuando a crescere, come abbiamo fatto finora, nel corso dei playoff”.

Piero Bucchi, coach del Banco di Sardegna Sassari: "Bello esserci, giocare la semifinale. Sappiamo tutti che valore e che potenziale ha Milano, sarà una sfida difficile ma ci arriviamo con lo slancio e la fiducia delle tre vittorie con Brescia, questo ci può aiutare a fare meglio. Noi vogliamo dare il massimo, giocare delle buone partite, perché abbiamo voglia di fare bene. È semplice trovare la motivazione per dei giocatori che giocano una semifinale, è bellissimo per tutti poter partecipare, aver modo di confrontarsi con Milano e dal punto di vista individuale ogni ragazzo sarà pronto a dare il massimo. Adesso stiamo lavorando dal punto di vista tattico, stiamo sistemando le ultime cose ma abbiamo comunque il bagaglio di una stagione intera”.

Olimpia Milano - Sassari: calendario, orari e dove vedere le partite in tv o in streaming

Gara 1 – Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari: sabato 28 maggio 2022 ore 19, Rai Play, Eurosport 2 e Discovery +

Gara 2 – Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari: lunedì 30 maggio 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Gara 3 – Banco di Sardegna Sassari – Olimpia Milano: mercoledì 1° giugno 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Ev. Gara 4 - Banco di Sardegna Sassari – Olimpia Milano: venerdì 3 giugno 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Ev. Gara 5 – Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari: domenica 5 giugno 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +