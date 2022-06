Serie A, semifinale play-off Gara 3 Sassari - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv o in streaming

A Ettore Messina non basta aver vinto la numero 73 della sua carriera, diventando l’allenatore con più vittorie nella storia dei play-off italiani. Il coach dell'Olimpia Milano vuole soprattutto andare a giocarsi la finale scudetto contro la Virtus Bologna. Per questo, a Sassari questa sera proverà a chiudere la serie in tre partite (come i felsinei) per preparsi alle ultime battaglie della stagione.

L’Olimpia conduce per 2-0: la Dinamo, che sul suo campo ha sconfitto due volte Brescia e vinto contro la stessa Olimpia in stagione regolare, vuole costringere i biancorossi a giocare anche Gara 4, ancora sul campo ostico di Sassari.

L’Olimpia, però, nei play-off mostra il suo volto migliore in attacco, con numeri e percentuali strabilianti. Non è con il gruppo di Messina Troy Daniels, autorizzato a rientrare negli Stati Uniti per la nascita del figlio: subito dopo, tornerà a Milano per riunirsi ai compagni.

Sassari - Olimpia Milano: calendario, orari e dove vedere le partite in tv o in streaming

Gara 1 – Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari: 88-71

Gara 2 – Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari: 91-82



Gara 3 – Banco di Sardegna Sassari – Olimpia Milano: oggi, mercoledì 1° giugno, ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +



Ev. Gara 4 - Banco di Sardegna Sassari – Olimpia Milano: venerdì 3 giugno, ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Ev. Gara 5 – Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari: domenica 5 giugno, ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +