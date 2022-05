Serie A, semifinale play-off Virtus Bologna - Tortona: dove vedere la partita in tv o in streaming

Si alza il sipario sulle semifinali di playoff LBA 2022 con la serie tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona Basket Tortona, rispettivamente 1ª e 4ª testa di serie del tabellone e arrivate a questo punto dopo aver superato per 3-0 la Carpegna Prosciutto Pesaro e per 3-1 l'Umana Reyer Venezia.

Per i bianconeri questa è la semifinale numero 23 nella loro storia. Hanno raggiunto l’atto conclusivo della post-season in 13 delle 22 precedenti occasioni. L’ultima sconfitta in semifinale risale alla stagione 2001/02 contro la Benetton Treviso (1-3).

La Bertram Tortona è alla prima avventura nei playoff e nessuna neopromossa è mai andata oltre le semifinali.

In totale i confronti in stagione (e nella storia) tra le due squadre sono stati quattro: la prima sfida risale al quarto di finale di Supercoppa 2021, vinto dalla Segafredo il 18 settembre 2021 per 74-66. Il top scorer di quella sfida per i felsinei fu Hervey con 18 punti e 18 rimbalzi, seguito da Tessitori (14 punti e 8 rimbalzi).

La Bertram poi conquistò il match di andata di regular season disputato nell’anticipo della 6ª giornata il 30 ottobre 2021. Il finale fu 93-76, con Daum miglior marcatore per i piemontesi (18 punti e 7 rimbalzi), davanti a Macura (15 punti e 7 rimbalzi) e Wright (14 punti e 7 assist).

Il Derthona ha vinto poi la sfida di semifinale della Frecciarossa Final Eight per 94-82 con Macura e Filloy autori di 18 punti a testa, oltre ai 16 di Sanders.

Nella sfida di ritorno di regular season della 28ª giornata, invece, la Virtus ha pareggiato il conto dei precedenti (2-2) battendo agevolmente gli avversari per 101-83 e venendo trascinata dai 23 punti e 8 rimbalzi di Jaiteh, davanti ai 16 punti e 13 assist di Teodosic e ai 15 punti di Pajola.

Virtus Bologna - Tortona: calendario, orari e dove vedere le partite in tv e streaming

Gara 1

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Basket Tortona: venerdì 27 maggio 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Gara 2

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Basket Tortona: domenica 29 maggio 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Gara 3

Bertram Derthona Basket Tortona – Virtus Segafredo Bologna: martedì 31 maggio 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Ev. Gara 4

Bertram Derthona Basket Tortona – Virtus Segafredo Bologna: giovedì 2 giugno 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Ev. Gara 5

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Basket Tortona: sabato 4 giugno 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +