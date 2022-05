Serie A, semifinale play-off Gara 3 Tortona - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv o in streaming

La Virtus Bologna vuole chiudere i conti in anticipo e andare in finale. La Bertram Tortona spera di allungare la sua stagione da sogno portando la serie delle semifinali a Gara 4 davanti al suo pubblico.

E' la notte di Gara 3 per la rivelazione piemontese e per i campioni d'Italia in carica. Bologna avanti 2-0 nella serie dopo aver vinto le prime due sfide in casa. Ora a campi invertiti, Tortona proverà a dare un segnale, l'ennesimo di questa sua stagione già da ricordare.

Luca Severini, una delle rivelazioni della Bertram Tortona, parlando a "Tuttosport" spinge i piemontesi verso l'impresa: “È importante cercare di vincere Gara 3 per allungare la semifinale, davanti a un pubblico da sold out. La Virtus Bologna è fortissima, ma quest'anno è stato speciale, l'abbiamo vissuto bene. Fin dall'inizio. E anche per questo vorremmo continuasse. L'Europa? Piacerebbe a tutti, sarebbe un'esperienza nuova. Ma deciderà il club. E se non sarà per la prossima stagione, ci qualificheremo di nuovo".

Virtus Bologna - Tortona: calendario, orari e dove vedere le partite in tv e streaming

Gara 1

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Basket Tortona: 77-73

Gara 2

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Basket Tortona: 91-70

Gara 3

Bertram Derthona Basket Tortona – Virtus Segafredo Bologna: oggi, martedì 31 maggio 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Ev. Gara 4

Bertram Derthona Basket Tortona – Virtus Segafredo Bologna: giovedì 2 giugno 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Ev. Gara 5

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Basket Tortona: sabato 4 giugno 2022 ore 20.45, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +