Serie A, tutti i numeri dell'Olimpia Milano ai play-off

L’Olimpia Milano partecipa ai playoff per la 41a volta nella sua storia. L’ultima assenza risale alla stagione 2003/04. Da allora, ha sempre partecipato. Nell’era playoff, ha vinto lo scudetto dieci volte, la prima nel 1982 all’inizio di una striscia di nove finali consecutive. Venti volte, ha raggiunto la finale per lo scudetto (10-10). In tutto, ha un record di 192-134 nelle singole partite di playoff, il 58.9% di vittorie. È anche 64-28 nelle serie disputate finora, il 69.6% di successi. Nove volte la sua corsa si è arrestata in semifinale. Otto volte si è fermata nei quarti, tre volte non ha superato gli ottavi di finale (attualmente non esistenti). Nelle ultime otto edizioni, è sempre arrivata almeno tra le prime quattro. Nel 1985, l’Olimpia è stata la prima squadra a finire un’edizione dei playoff imbattuta, 6-0 (allora tutte le serie si disputavano al meglio delle tre partite). Per l’undicesima volta nella sua storia l’Olimpia entra nei playoff del campionato di Serie A da prima in classifica. È la settima volta che succede nelle ultime nove edizioni della post-season. Nelle 10 occasioni precedenti in cui ha vinto la stagione regolare tre volte ha vinto lo scudetto: nel 1986, nel 2014 e nel 2016. Tre volte ha perso la finale, nel 1984 (Virtus Bologna), nel 1991 (Caserta) e nel 2021 (Virtus Bologna). Gli ultimi due scudetti (2018 e 2022) sono stati conquistati partendo dal secondo posto nella griglia dei playoff, ma solo nel 2022 l’Olimpia ha giocato la finale con il fattore campo contro.

QUARTI DI FINALE

28 volte, l’Olimpia ha affrontato il primo turno dei playoff con il vantaggio del fattore campo. Il record in queste serie è 24-4, l’ultima battuta d’arresto risale alla stagione 2012/13, 3-4 contro Siena che poi conquistò il titolo italiano (successivamente revocato). Nove volte, ha affrontato i quarti con il fattore campo contro, vincendo cinque volte. L’ultima volta successe nel 2008/09, 3-1 contro Teramo. La striscia attuale è di otto vittorie consecutive nei quarti di finale. In questo arco di tempo, due volte ha perso Gara 1 in casa (2017 contro Capo d’Orlando e 2019 contro Avellino) rimediando sempre. Attualmente l’Olimpia ha una striscia aperta nei quarti di finale di sette gare vinte consecutivamente. Coach Ettore Messina è 37-9 nei quarti di finale dei playoff; 13-1 per serie vinte-perse. Da quando i quarti di finale si giocano al meglio delle cinque partite (sette nel 2013), l’Olimpia è 13-7 in Gara 1. Solo cinque di queste 20 partite sono state giocate in trasferta e il bilancio è 1-4. L’ultima volta successe nel 2009 contro Teramo e l’Olimpia vinse la partita e poi anche la serie (3-1). 12-3 è invece il bilancio casalingo.

PRECEDENTI PESARO

Milano e Pesaro si sono affrontate nei playoff ben nove volte con sette successi dell’Olimpia e due di Pesaro. La prima volta successe nel 1982 in finale scudetto, giocata con il vantaggio del fattore campo per Pesaro. L’Olimpia vinse 89-86 nelle Marche e poi 73-72 a Milano. L’anno dopo si trovarono in semifinale con vittoria dell’Olimpia 2-1. Nel 1985 Milano-Pesaro fu ancora la finale, e finì 2-0 per l’Olimpia. Nei quarti di finale, nel 1986/87, l’Olimpia si impose ancora 2-1 sfruttando il fattore campo. Me l’anno seguente, nella terza finale tra le due squadre, al meglio delle cinque partite, l’allora Scavolini conquistò il suo primo scudetto imponendosi 3-1. Un anno più tardi, in semifinale, l’Olimpia vinse 2-0 (Gara 1 fu assegnata a Milano a tavolino). Nel 1992/93, nei quarti di finale, Pesaro tornò ad imporsi 2-1 espugnando Milano 84-83 nella decisiva Gara 3. Nel 1999/00, lo scontro diretto avvenne negli ottavi di finale (successivamente aboliti): l’allora Adecco era entrata da 13°, mentre Pesaro aveva chiuso la stagione regolare al quarto posto. Nonostante questo, vinse Milano 2-0. Infine, nel 2011/12 finì 3-1 per l’Olimpia lo scontro che avvenne all’altezza delle semifinali. In tutto, nelle singole partite è 17-8 per l’Olimpia, 12-2 a Milano, 5-6 a Pesaro. In tutto, i precedenti sono 170 con 123-47 per l’Olimpia il bilancio complessivo; 72-11 a Milano; 47-36 a Pesaro. Ci sono state anche quattro gare in campo neutro, tutte vinte dall’Olimpia, incluse le finali di Coppa Italia del 1986, 1987 e 2021 (quest’ultima però a Milano).

I RECORD

Il record di punti in una singola gara di playoff dell’Olimpia appartiene a Bob McAdoo con 38, segnati il 29 aprile del 1990 contro Reggio Calabria. Quattro giorni prima Antonello Riva ne segnò 35 contro lo stesso avversario: si tratta del primato per un giocatore italiano. Il primato individuale di rimbalzi appartiene con 22 a Stefano Rusconi, il 13 aprile 2000 contro Pesaro. Nessun giocatore dell’Olimpia nei playoff ha mai distribuito 10 assist in una gara, ma tre ne hanno distribuiti nove, David Hawkins, Ibrahim Jaaber e Marques Green. Il 1° maggio 1988 contro Cantù, Bob McAdoo ebbe 49 di valutazione, record assoluto anche quello. Ettore Messina con 78 partite vinte è l’allenatore con più gare di playoff vinte nella storia del campionato italiano, con 117 è secondo per presenze dietro le 119 di Carlo Recalcati. Messina è 16-6 nei playoff sulla panchina dell’Olimpia. Nicolò Melli è il terzo rimbalzista di sempre nei playoff nella storia dell’Olimpia con 240: lo precedono Dino Meneghin (406) e Bob McAdoo (275). Nei rimbalzi difensivi è quinto con 176 (il quarto è Mike D’Antoni con 190). Nelle stoppate è terzo con 26, una in meno delle 27 del secondo posto di Riccardo Pittis. Per presenze è settimo con 56.