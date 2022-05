Serie A, play-off: la Bertram Tortona vince a Venezia (63-73) e si porta avanti nella serie

La Bertram Tortona non smette di stupire: vittoria in casa della dell’Umana Reyer Venezia in Gara 3 e sorpasso nella serie (2-1). Ora i piemontesi possono chiudere i conti in Gara 4 e andare a sfidare la Virtus Bologna in semifinale. Domani sera alle 21 si gioca ancora a Venezia.

La partita

Dopo un avvio con Sanders (15 punti, 4 assist e 5 rimbalzi) bravissimo a pescare i tagli di Cain (10 punti) e Daum (19 punti e 5 rimbalzi), i padroni di casa si scuotono grazie a Watt (5 punti e 5 rimbalzi) e Theodore (6-6). Proprio Sanders, comunque sia, continua nel suo show personale anche con il tiro da fuori e poi Wright (10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) firma la tripla dell’allungo Bertram sull’8-16. Al termine del quarto di apertura una serie di errori dalla lunetta (chiuderà con 3/8) di Watt non permettono il ricongiungimento e gli ospiti ne approfittano per restare avanti sul 12-20 grazie anche alla concretezza di Daum. Nel secondo quarto, Venezia riesce a sbloccarsi da lontano con Tonut e Mazzola ma i vari rimbalzi in attacco concessi al Derthona fruttano gli importanti canestri di Cannon e Filloy (18-24). Grazie a un super Brooks (16 punti e 6 rimbalzi) in 1vs1 in area e alle accelerazioni di un ottimo Theodore (15 punti), la Reyer si fa di nuovo sotto più volte sul -1 ma non riesce mai a sorpassare gli avversari, bravi a segnare dalla distanza con Cain e Daum – anche a fil di sirena del primo tempo (30-36 dopo 20’).

In avvio di ripresa, ancora Daum si prende le luci della ribalta con un alley-oop e la bomba che fa scappare la Bertram; i liberi di Macura (11 punti), successivamente, firmano il massimo vantaggio sul 34-45. La Reyer si aggrappa allora alle iniziative personali di Tonut e Theodore per recuperare fino al -6, prima che Sanders e Daum rispediscano indietro gli avversari (42-52). Sul finire del terzo quarto, De Nicolao e Stone cercano di ricucire le distanze dalla lunetta ma Macura e un cinico Sanders tengono la Bertram avanti con margine (48-57 dopo 30’). Neanche all’inizio dell’ultimo periodo, Venezia riesce a scuotersi in attacco e i centri di Severini e Macura firmano il nuovo massimo vantaggio sul 49-63. Rispondendo a Brooks, Wright si carica Tortona sulle spalle segnando dalla lunetta, regalando un grande assist per Macura e poi segnando il jumper del +16 che chiude la contesa. Gli ultimi assalti di Tonut, De Nicolao (9 punti) e Watt servono solo a rendere meno corposo il passivo degli orogranata e a fissare il risultato finale sul 63-73.