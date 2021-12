Serie A, il posticipo: Germani Brescia travolgente contro Treviso

Giocata ieri una delle due gare non rinviate per Covid della 13a giornata (sei i match saltati). Della Valle segna 34 punti, grande prova anche di Mitrou-Long e Burns per fermare la rimonta dei veneti. Si torna in campo il 2 gennaio per la 14a di andata, virus permettendo...