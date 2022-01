Serie A, domani c'è Sassari - Brindisi: dove vedere la gara in tv

Banco di Sardegna Sassari ed Happy Casa Brindisi si sfideranno domani al PalaSerradimigni dopo aver perso entrambe nella scorsa giornata. La Dinamo è stata sconfitta a Brescia mentre i pugliesi sono andati k.o. in volata contro la Virtus. A disposizione di coach Vitucci ci sarà anche Alessandro Gentile, slegatosi in settimana dall'Openjobmetis Varese e pronto a debuttare con il nuovo club contro il fratello Stefano.

Piero Bucchi e Francesco Vitucci si sono già affrontati in 33 occasioni, 19 delle quali vinte dall’attuale coach di Brindisi. Per Bucchi (che è stato il coach dei brindisini dal 2011 al 2016, essendo stato anche il protagonista della promozione dalla Legadue nell’annata 2011/12) sarà la gara numero 700 in campionato: è l’allenatore con più presenze tra quelli in panchina in questa stagione. La sfida di andata risale alla 2ª giornata ed è stata giocata il 2 ottobre 2021. A vincere fu l’Happy Casa nel segno di un Gaspardo stellare da 29 punti e 8/9 da tre punti e di un Adrian da 17 punti e 6 rimbalzi. Arbitri: Lorenzo Baldini, Denny Borgioni, Guido Di Francesco.

Sono 32 le gare già giocate tra le due squadre, con la Dinamo leggermente avanti nel computo totale per 17-15. L’Happy Casa è riuscita a vincere a Sassari solo in quattro occasioni, l’ultima risalente al successo nella regular season 2020/21 per 87-100. Oltre che in campionato, in quest’annata sardi e pugliesi si sono scontrati nei quarti di finale della Discovery + Supercoppa (vinse Brindisi con il punteggio di 76-66).

Assenti nella Happy Casa Brindisi Wes Clark, che ha subito un trauma contusivo alla spalla sinistra nella partita contro la Virtus Bologna, e Alessandro Zanelli, che sta recuperando invece da una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Dove vederla in tv

Palla a due domani, domenica 30 gennaio, ore 20.45, Rai Sport HD e Discovery +.