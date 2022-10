Finita la festa della Virtus Bologna per la vittoria della sua terza Supercoppa italiana, è finalmenten tempo di campionato per il basket nazionale. L’anticipo di questa sera alle 20.30 tra Nutribullet Treviso e Unahotels Reggio Emilia dà il via alla Serie A 2022-2023. La sfida per lo scudetto vede sempre in pole position l’Armani AX Milano e la Virtus Segafredo Bologna, che si sono scontrate nell'ultima finale, poi in Supercoppa e arrivano rinforzate da giocatori del calibro di Pangos, Voigtmann, Davies, Bako e Ojeleye, solo per citarne alcuni.

Dietro le due corazzate, si ripresenta ambiziosa e rinnovata la Reyer Venezia, profondamente trasformata dagli innesti di elementi di assoluto livello come Spissu, Parks, Sima e Granger. Occhio sempre alla voglia matta di emergere della Bertram Tortona dei nuovi arrivi Christon e Radosevic. Pronta a dare battaglia e a fare lo sgambetto alle big anche la Germani Brescia, grande protagonista lo scorso anno, e Sassari, reduce dalla finale di Supercoppa. A completare un’ipotetica griglia delle prime otto ci potrebbero poi essere Trento e Reggio Emilia. Ai play-off aspirano però anche Pesaro, che ha riabbracciato coach Repesa, Varese del nuovo coach americano Matt Brase, e Brindisi che deve riscattare un anno non positivo.

Hanno in testa solo l'obiettivo della salvezza, ma senza disdegnare un blitz ai piani alti della classifica, le neopromosse Scafati e Verona, ma anche Treviso, Trieste e Napoli. Ora però è tempo di far parlare il campo e godersi lo spettacolo della grande pallacanestro italiana, dopo le emozioni dell'ultimo Europeo.



Serie A, prima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming



Oggi, sabato 1 ottobre



Ore 20.30 – Nutribullet Treviso-Unahotels Reggio Emilia (diretta su Eleven Sports ed Eurosport 2)



Domani, domenica 2 ottobre



Ore 17 – Bertram Tortona-Dolomiti Energia Trento (diretta su Eleven Sports)



Ore 17.30 – Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi (diretta su Eleven Sports)



Ore 18.10 – Armani AX Milano-Germani Brescia (diretta su Eleven Sports e su canale NOVE del digitale terrestre)



Ore 18.30 – Umana Reyer Venezia-Givova Scafati (diretta su Eleven Sports)



Ore 19 – Pallacanestro Trieste-Carpegna Prosciutto Pesaro (diretta su Eleven Sports)



Ore 19.30 – Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari (diretta su Eleven Sports)



Ore 20.30 – GEVI Napoli-Virtus Segafredo Bologna (diretta su Eleven Sports ed Eurosport 2)