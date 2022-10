Serie A, prima giornata: risultati e classifica

La Virtus Segafredo Bologna rimonta da -22 e supera in volata la GeVi Napoli nel posticipo della 1ª giornata. L’Olimpia Milano fatica, ma al termine di un’avvincente battaglia porta a casa il primo successo della stagione 2022/2023. Dopo il minuto di silenzio per Franco Casalini e l’intitolazione del parquet del Mediolanum Forum a Cesare Rubini, il match decolla lentamente e resta sempre sul filo dell'equilibrio: alla fine i biancorossi la spuntano soffrendo con un 78-77. Prima vittoria stagionale per la UNAHOTELS Reggio Emilia che, nella gara di apertura della Serie A, supera la Nutribullet Treviso in trasferta per 58-78. La Reyer vince nettamente contro la matricola Scafati. Parte con una vittoria anche la neopromossa Verona, che ha superato Brindisi al supplementare. Nella prima giornata c’è anche la rimonta di Tortona contro Trento e la netta affermazione di Pesaro su Trieste.

Serie A, 1a giornata: i risultati

NutriBullet Treviso Basket – UNAHOTELS Reggio Emilia 58-78

Bertram Derthona Basket Tortona – Dolomiti Energia Trentino 76-70

EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia 78-77

Tezenis Verona – Happy Casa Brindisi 100-97

Umana Reyer Venezia – Givova Scafati 80-69

Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari 87-81

GeVi Napoli – Virtus Segafredo Bologna 77-89

Allianz Pallacanestro Trieste – Carpegna Prosciutto Pesaro 74-100

Serie A: la classifica

1 Carpegna Prosciutto Pesaro 2

2 UNAHOTELS Reggio Emilia 2

3 Umana Reyer Venezia 2

4 Virtus Segafredo Bologna 2

5 Bertram Derthona Basket Tortona 2

6 Openjobmetis Varese 2

7 Tezenis Verona 2

8 EA7 Emporio Armani Milano 2

9 Germani Brescia 0

10 Happy Casa Brindisi 0

11 Banco di Sardegna Sassari 0

12 Dolomiti Energia Trentino 0

13 GeVi Napoli 0

14 Givova Scafati 0

15 NutriBullet Treviso Basket 0

16 Allianz Pallacanestro Trieste 0