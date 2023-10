Serie A, il punto dopo la prima giornata

Faye inaugura la ripresa con una schiacciata e Smith aggiorna il massimo vantaggio ospite sul +21, prima che Mitchell realizzi i tiri liberi e la bomba del 39-55. Vitali però interrompe sul nascere il tentativo di rimonta biancoblu e Hervey e Weber sono implacabili nel tenere lontana Brindisi (41-63). Successivamente, Smith si carica i biancorossi sulle spalle e accende un duello a distanza con Bayehe, prima che Galloway sigilli il quarto con il contropiede del 46-70. L’ultimo periodo serve solo a svuotare le panchine e a far chiudere agevolmente la sfida ad Atkins e compagni sul 63-87.

Varese - Pistoia 83-82

L’Openjobmetis Varese si impone in rimonta nel primo posticipo della giornata inaugurale della Serie A UnipolSai 2023/24 contro l’Estra Pistoia. Hawkins (9 punti) in taglio sblocca la partita per i toscani ma poi Brown (16 punti) è micidiale in transizione e Hanlan (16 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) è bravo a segnare canestri a raffica dalla media e dalla lunga distanza per il primo affondo sul 13-5. Nonostante Cauley-Stein (19 punti, 6 rimbalzi, 4 recuperi e 4 assist) da tre punti firmi il massimo vantaggio sul +9, Moore (17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) con un gioco da quattro dà la giusta carica all’Estra, che poi con i centri di Willis (14 punti) e Hawkins accorcia sul 18-16. Proprio Moore, in seguito, firma il sorpasso pistoiese con una bomba, McDermott (9 punti e 5 rimbalzi) risponde con la stessa moneta e, dopo un batti e ribatti tra Shahid e Saccaggi (6 punti e 7 rimbalzi) e le incursioni di Woldetensae e Del Chiaro, Hanlan incendia l’Itelyum Arena con il gioco da tre punti del 27-24. Proprio Della Rosa – in seguito – combina ancora con Del Chiaro, beffando la sirena del primo quarto per l’appoggio del 27-26. Il secondo quarto si apre con una Pistoia che sfrutta il jumper di Del Chiaro e due triple consecutive di capitan Della Rosa per sorprendere l’Openjobmetis e firmare un prepotente break di 0-14 perfezionato anche dal grintoso Wheatle. Scivolata sul 27-38, Varese si scuote con una penetrazione vincente di Woldetensae e una tripla da consegnato di Moretti (16 punti), prima che Hanlan sigli i punti del -6. Dopo un bel dai e vai tra Ulaneo e Brown, Hawkins non permette il riaggancio agli avversari e poi Moore regala ad Ogbeide (14 punti e 12 rimbalzi) la schiacciata del nuovo +10 Estra. Tocca quindi a capitan Hanlan riprendere in mano le redini della squadra, coinvolgendo Cauley-Stein e accelerando dal palleggio per il 42-46. Il tempo si chiude con i tiri liberi di Moore e Ogbeide per Pistoia e un tap-in di Cauley-Stein che tiene Varese sul -5 (44-49).



Nonostante Cauley-Stein regali spettacolo con una schiacciata, sono ancora gli ospiti a scappare via, sfruttando ancora l’estro di Moore e Willis dalla lunga distanza e la possenza di Ogbeide nel pitturato; in un amen, quindi, Pistoia raggiunge il massimo vantaggio sul +14. Dopo un timeout chiamato da coach Bialaszewski, McDermott si fa sentire in penetrazione e poi i voli sopra i 3.05 di Cauley-Stein tengono l’Openjobmetis in scia ad Ogbeide e compagni (58-67). Al termine del periodo, Saccaggi e Woldenstae si scambiano un botta e risposta al ferro, Willis realizza dalla media e poi Moretti batte la sirena del quarto con il jumper del 62-73.

In avvio degli ultimi 10’ di partita, Del Chiaro e Basile combinano per un bell’”alto-basso”, Brown ribatte con una pesantissima tripla e poi Cauley-Stein segna i liberi del 67-75 a 7’ dalla fine. Grazie ancora al canestro di Brown da lontano e a un’incursione di Moretti, Varese si riporta in un amen sotto di sole tre lunghezze, prima che Wheatle regala a Ogbeide l’importante appoggio del 72-77. Sale la tensione e aumentano gli errori da una parte e dall’altra; la tripla di Moretti viene annullata dal centro dello stesso valore di Willis, Hanlan riporta Varese a un singolo possesso di distanza e poi ancora Moretti piazza i liberi del 79-81 a meno di 120” dal termine. Moore, di seguito, realizza un solo libero e Moretti ne approfitta prima completando il riaggancio con la bomba dell’82 pari e poi segnando dalla lunetta il +1 con 54” sul cronometro. Successivamente, Moore commette una palla persa, Hanlan non chiude però i conti ma Ogbeide fallisce per due volte dei tentativi sotto i tabelloni che sarebbero valsi la vittoria ai toscani. Finisce 83-82.