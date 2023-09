Serie A, il programma delle prime quattro giornate: dove vedere le partite in tv e in streaming

Manca sempre meno al via della serie A 2023/2024. La prima tappa della stagione sarà la Supercoppa, che si gioca il prossimo fine settimana. Poi sarà la volta del primo turno di campionato, in cui i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano debutteranno al Forum contro Treviso. La Virtus di coach Banchi esordirà invece in trasferta, a Scafati. Tra un mese, alla quarta di andata, primo big match della stagione tra due big del campionato, Tortona e Olimpia, in programma domenica 22 ottobre.

La Lega Basket ha già cominicato il programma dettagliato di orari e dirette delle gare dalla 1a alla 4a giornata di andata.

Serie A, 1a giornata

Sabato 30 settembre 2023

Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Basket Cremona, ore 20.30 DAZN - Eurosport 2

Domenica 1 ottobre 2023

Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona, ore 16.30 DAZN - Eurosport 2

Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro, ore 17.00 DAZN

Banco di Sardegna Sassari - Gevi Napoli, ore 17.30 DAZN

EA7 Emporio Armani Milano - Nutribullet Treviso, ore 18.15 DAZN - DMAX

Givova Scafati Basket - Virtus Segafredo Bologna, ore 19.30 DAZN

Mercoledì 4 ottobre 2023

Openjobmetis Varese - Estra Pistoia, ore 19.30 DAZN

Happy Casa Brindisi - UNAHOTELS Reggio Emilia, ore 20.30 DAZN

Serie A, 2a giornata

Sabato 7 ottobre 2023

Nutribullet Treviso Basket - Germani Brescia, ore 20.30 DAZN – Eurosport 1

Domenica 8 ottobre 2023

Gevi Napoli Basket - EA7 Emporio Armani Milano, ore 12.00 DAZN

UNAHOTELS Reggio Emilia - Givova Scafati Basket, ore 16.30 DAZN – Eurosport 1

Estra Pistoia - Dolomiti Energia Trentino, ore 17.00 DAZN

Vanoli Basket Cremona - Banco di Sardegna Sassari, ore 17.30 DAZN

Bertram Derthona Tortona - Happy Casa Brindisi, ore 18.15 DAZN - DMAX

Virtus Segafredo Bologna - Openjobmetis Varese, ore 19.00 DAZN

Carpegna Prosciutto Pesaro - Umana Reyer Venezia, ore 19.30 DAZN

Serie A, 3a giornata

Sabato 14 ottobre 2023

Banco di Sardegna Sassari - Nutribullet Treviso, ore 19.30 DAZN

Umana Reyer Venezia - Vanoli Basket Cremona, ore 20.30 DAZN – Eurosport 2

Domenica 15 ottobre 2023

EA7 Emporio Armani Milano - UNAHOTELS Reggio Emilia, ore 16.00 DAZN

Germani Brescia - Gevi Napoli Basket, ore 17.15 DAZN - DMAX

Dolomiti Energia Trentino - Virtus Segafredo Bologna, ore 18.30 DAZN

Givova Scafati Basket - Estra Pistoia, ore 19.00 DAZN

Happy Casa Brindisi - Carpegna Prosciutto Pesaro, ore 19.30 DAZN - Eurosport 2

Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona, ore 20.30 DAZN

Serie A, 4a giornata

Sabato 21 ottobre 2023

Vanoli Basket Cremona - UNAHOTELS Reggio Emilia, ore 20.30 DAZN – Eurosport 2

Domenica 22 ottobre 2023

Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino, ore 16.30 DAZN – Eurosport 2

Nutribullet Treviso Basket - Umana Reyer Venezia, ore 17.00 DAZN

Gevi Napoli Basket - Happy Casa Brindisi, ore 17.30 DAZN

Bertram Derthona Tortona - EA7 Emporio Armani Milano, ore 18.15 DAZN - DMAX

Carpegna Prosciutto Pesaro - Givova Scafati, ore 18.30 DAZN

Estra Pistoia - Germani Brescia, ore 19.30 DAZN

Virtus Segafredo Bologna - Banco di Sardegna Sassari, ore 20.00 DAZN