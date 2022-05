Serie A, il programma delle semifinali scudetto: dove vederle in tv o in streaming

E' completo il quadro delle due semifinali scudetto della serie A. Due favorite nel pieno rispetto dei pronostico, Virtus Bologna e Olimpia Milano, una presenza abituale nel parterre che conta, la Dinamo Sassari, e una clamorosa new entry: la matricola Tortona. Si comincia venerdì e sabato prossimi con la serie che porterà le due migliori realtà della palla a spicchi italiana a giocarsi il titolo 2021/2022.

La favola dei piemontesi prosegue. Alla prima partecipazione della sua storia ai play-off scudetto, la Bertram stacca il pass per la semifinale espugnando il Taliercio 60-72. Il successo in gara 4 consente agli uomini di coach Ramondino di chiudere la serie con Venezia sul 3-1 e di regalarsi il confronto con i campioni in carica della Virtus Bologna. Una neo promossa in semifinale scudetto mancava dal 1998, quando l'impresa riuscì a Reggio Emilia.

Semifinali, programma e dove vederle in tv o in streaming

GARA 1

Venerdì 27 maggio: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona, ore 20.45, diretta Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Sabato 28 maggio: Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari, ore 19, diretta Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

GARA 2

Domenica 29 maggio: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona, ore 20.45, diretta Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Lunedì 30 maggio: Olimpia Milano - Banco di Sardegna Sassari, ore 20.45, diretta Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

GARA 3

Martedì 31 maggio: Bertram Derthona Tortona - Virtus Segafredo Bologna, ore 20.45, diretta Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Mercoledì 1 giugno: Banco di Sardegna Sassari - Olimpia Milano, ore 20.45, diretta Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Eventuale GARA 4

Giovedì 2 giugno: Bertram Derthona Tortona - Virtus Segafredo Bologna

Venerdi 3 giugno: Banco di Sardegna Sassari - Olimpia Milano

Eventuale GARA 5

Sabato 4 giugno: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona

Domenica 5 giugno: Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari