Serie A, il punto dopo la quinta giornata: Virtus e Reyer a punteggio pieno

Al termine della quinta giornata della Serie A restano solo due squadre in vetta alla classifica, ossia Virtus Bologna (vincente nel posticipo sul parquet della GeVi Napoli per 75-88) e Reyer Venezia (che ha battuto internamente Varese per 102-88).

Quinta vittoria in altrettante gare per la Reyer: gli orogranata ripetono la partenza di stagione del campionato 2018/19 quando non perse neanche una gara nelle prime 5 partite, trovandosi in testa alla classifica insieme a Milano. Venezia vinse il campionato in quella stagione in finale contro il Banco di Sardegna Sassari (4-3) e perse la prima partita alla settima giornata proprio contro Milano. Contro l'Openjobmetis, la formazione di coach Spahija firma la prima prova stagionale da oltre 100 di valutazione (129). Terza partita con almeno il 60% da due punti per Venezia, che vola al secondo posto della speciale graduatoria stagionale (57.2%) dietro soltanto alla Vanoli Cremona (58.9%). 21 punti per Jeff Brooks, con un solo errore al tiro. L’ala con passaporto italiano chiude con 4/5 da due punti, 4/4 da tre e 1 libero segnato su 1 tentativo. Il 4/4 dalla lunga distanza è il suo nuovo record personale nel campionato italiano.