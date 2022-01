Serie A, questa sera il recupero tra Dolomiti Energia Trentino e Opnejobmetis Varese: dove vederlo in tv

Nel recupero della 13ª giornata previsto inizialmente per il 26 dicembre 2021, la Dolomiti Energia Trentino, reduce dal successo contro Napoli e dal k.o. in Eurocup contro Andorra, ospita questa sera l’Openjobmetis Varese, che viene dalla vittoria di due settimane fa contro Venezia (e dalla risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Gentile). Sulla panchina dei biancorossi debutta ufficialmente il coach Johan Roijakkers.

Una vittoria di Varese completerebbe il tabellone della Final Eight, con l'Allianz Trieste certa del 3° posto e la Dolomiti Energia della 4ª posizione. In caso di successo di Trento, invece, bisognerà attendere il risultato della sfida tra Nutribullet Treviso e Allianz Trieste per delineare questi piazzamenti. Arbitri: Saverio Lanzarini, Alessandro Vicino, Christian Borgo.

Dove vederla

Oggi, venerdì 28 gennaio, ore 20, diretta su Discovery +

I precedenti

Grande equilibrio nei 13 precedenti, con i bianconeri avanti per 7-6 e con solo tre successi esterni (due per i trentini, uno per i lombardi). La Dolomiti Energia ha perso in casa contro l’Openjobmetis solo in un’occasione: la sfida di andata della scorsa stagione (74-77). L’Openjobmetis ha vinto poi anche il match di ritorno disputato all’Enerxenia Arena (88-70).