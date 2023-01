Serie A, Reggio Emilia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Reggio Emilia, dopo la netta vittoria di Trento, ospita la capolista Olimpia Milano, vincente in campionato contro Tortona e sconfitta in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne. Questa è la 70ª gara tra le due società e 52 precedenti sono stati conquistati da Milano. L’Olimpia è avanti anche nelle sfide giocate in casa della Pallacanestro Reggiana (19-11). La scorsa stagione Reggio Emilia e Milano si sono affrontate 5 volte, 2 in stagione regolare e 3 nei playoff con 5 vittorie dell’Olimpia. All’andata, giocata l’11 dicembre 2022 nel corso della 10ª giornata, l’EA7 Emporio Armani vinse nettamente per 81-63 con Davies (11 punti) e Luwawu-Cabarrot (13 punti e 4 rimbalzi) protagonisti.

Partita speciale per Nicolò Melli, che taglia il traguardo delle 250 presenze in campionato nella sua Reggio Emilia, la città dov'è nato e cresciuto e contro la squadra in cui ha militato dall’infanzia sino al 2010. Andrea Cinciarini ha giocato per sei stagioni (dal 2015 sino alla scorsa estate) a Milano, collezionando un totale di 225 presenze sul suolo italiano e rivestendo il ruolo di capitano dal 2016. Con i meneghini ha vinto 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane.

Dragan Sakota, coach di Reggio Emilia: “Siamo tutti consapevoli della grossa differenza d’organico e di ambizioni che c’è tra noi e Milano, ma allo stesso tempo il campionato italiano ci ha spesso e volentieri riservato grandi sorprese e quindi anche noi dobbiamo credere nella possibilità di fare una grande impresa e provarci con tutto noi stessi. Il calendario ci mette di fronte nelle prossime quattro partite a due squadre di Eurolega in casa, Milano e Bologna, e due trasferte molto insidiose: dobbiamo imparare a giocare contro le “big”, a competere con loro e soprattutto a non pensare a chi abbiamo di fronte, ma provare a sfruttare queste partite come una grande opportunità per ribaltare i pronostici. Mi farebbe piacere disputare questo match davanti ad una bella cornice di pubblico e renderla orgogliosa con una prova dove daremo tutto noi stessi e mostreremo miglioramenti, indipendentemente dal risultato”.

Mario Fioretti, assistant coachdi Milano: "Reggio Emilia ha vinto due delle ultime tre gare, il suo gioco ruota molto attorno ad Andrea Cinciarini, su cui sarà necessario produrre uno sforzo supplementare sia individuale che di squadra. L’addizione di un secondo ball-handler come Jeremy Senglin li renderà ancora più pericolosi. Noi dovremo prestare grande attenzione alla versatilità dei loro lunghi, senza farci condizionare dal fattore campo che come sempre a Reggio Emilia sarà uno strumento in più per la squadra di casa, soprattutto in una partita così importante, sia per noi che per loro”.

