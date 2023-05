Questa sera la Reyer Venezia torna sul parquet amico del Taliercio per il secondo atto della serie di quarti di finale contro Sassari. L'Umana, dopo il successo al fotofinish in gara 1, cercherà di raddoppiare prima di volare in Sardegna. Nel primo atto, in un palasport tutto granata e sold out, il pubblico ha dato una grossa mano agli orogranata dal primo all'ultimo minuto e sarà certamente determinante anche in gara 2.

Si affrontano la quarta e la quinta in classifica e l'equilibrio era ampiamente preventivabile in questa serie in cui si affrontano due squadre che hanno chiuso la stagione con un'ottima forma fisica e mentale. In gara 1 è stato Mitchell Watt il miglior marcatore (19) e per valutazione (22) mentre Jeff Brooks ha chiuso la gara con il miglior plus/minus: +12 in 23 minuti. L'Umana ha dominato la parte centrale di gara (43-29) mentre Sassari ha impattato meglio nel primo quarto (22-29) e ha sfiorato la rimonta nell'ultimo (17-21). Gli orogranata hanno distribuito 17 assist a fronte di 15 palle perse che insieme ai 16 rimbalzi offensivi (30-39 il bilancio complessivo tra le due squadre) concessi sono un aspetto da migliorare per gara 2, come ha detto coach Spahija nel post partita. In una gara 1 thriller, in cui anche il sangue freddo di Derek Willis ha fatto la differenza (4 su 4 in lunetta negli ultimi secondi di gioco), tutti gli orogranata scesi in campo hanno dato il proprio contributo. Questo è sicuramente un bel segnale per il prosieguo della serie.

Serie A, Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari, Gara 2: dove vedere la partita in tv e in streaming

Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari, gara2 dei quarti di finale scudetto, in programma oggi, lunedì 15 maggio, alle ore 20 al Taliercio di Venezia, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport2 e in streaming su Eleven Sports.