Serie A, Reyer Venezia - Bertram Yachts Derthona: dove vedere la partita in tv e in streaming

L’Umana Reyer Venezia, reduce dalla vittoria di Milano, ospita la Bertram Yachts Derthona Tortona, reduce dal successo in volata contro Brindisi. Le due squadre si sono affrontate tre volte in regular season e quattro nei quarti di finale playoff della passata stagione (vinse la Bertram per 3-1). In casa Venezia ha battuto i piemontesi solo in occasione della gara di campionato della stagione scorsa, perdendo poi le due gare di post-season giocate al Taliercio. All’andata, il Derthona si impose per 77-61 trainato dai 18 punti di Christon e dai 10 di Harper. Questo match risale al 30 ottobre 2022, valido per la 5a giornata. Questa sarà la 200a presenza di Amedeo Tessitori in Serie A. Due gli ex: nella Reyer Venezia c'è Marco Spissu, che ha giocato al Derthona nell’annata 2015/16 realizzando 9.7 punti, 3.3 rimbalzi e 3.6 assist a partita. Nella Bertram Yachts Derthona Tortona spicca la presenza di Ariel Filloy, che ha completato due stagioni (2016/17 e 2019/20) alla Reyer, vincendo lo Scudetto nel 2017 e una Coppa Italia nel 2020.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "E' la prima volta che affrontiamo una partita di campionato senza il turno di Eurocup e questo ci ha permesso di recuperare le energie e preparare meglio la partita. Abbiamo l'occasione per dimostrare in campo che possiamo competere contro tutti in questa Lega. Tortona è una bella squadra, non ci sono dubbi a riguardo, e nella partita d'andata ci hanno battuto con un ampio scarto, giocando molto bene. Credo che ora siamo una squadra diversa rispetto e spero che riscatteremo quella sconfitta. Stiamo lavorando step by step, pensando a una partita alla volta, e sono molto contento di come stanno lavorando i giocatori. Battere Milano è sempre una "big win", indipendentemente se in casa o in trasferta. Siamo sulla strada giusta".

Marco Ramondino, coach Bertram Yachts Derthona Tortona: “Affrontiamo una grande squadra come Venezia, che ha fatto dei cambiamenti importanti nel roster e nel modo giocare, che gioca una pallacanestro veloce e molto aggressiva su entrambi i lati del campo cercando, rispetto a prima, soluzioni nei primi secondi dell’azione sfruttando il potenziale fisico-atletico e il talento a disposizione. Nell’ultimo periodo, con il rientro di Spissu e l’arrivo di Mokoka hanno nuovamente un roster molto lungo in cui stanno definendo le gerarchie. La Reyer ha una grande capacità di attaccare il canestro e l’area soprattutto con i lunghi bravi a giocare pick’n’roll e spalle a canestro. Trovano tante soluzioni al ferro e sono aggressivi, tanto che nelle ultime partite tirano più di 20 liberi a gara”.

Serie A, Reyer Venezia - Bertram Yachts Derthona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Reyer Venezia - Bertram Yachts Derthona, gara della 25a giornata di serie A in programma oggi, sabato 8 aprile, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.