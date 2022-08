Serie A, mercato: tutte le operazioni della Reyer Venezia

La Reyer Venezia ha chiuso la sua rivoluzione estiva e completato il roster 2022/23 con Yankuba Sima, centro di 211 cm, nato a Girona (Spagna) il 28 luglio 1996, ultime due stagioni in patria al Manresa. È il terzo giocatore proveniente dalla Liga ACB, insieme a Jayson Granger e Derek Willis, quest'ultimo decisamente il colpo più altisonante del mercato veneziano di questa estate. Sono nove i nuovi arrivi in laguna, nove le partenze. "È un anno particolare, di ripartenza. Siamo contenti per i giocatori che sono arrivati e che hanno dimostrato di credere nel nostro progetto. Vogliamo affrontare la nuova stagione con entusiasmo, con il desiderio di rivivere certe situazioni. Sarà una serie A difficile? Ora è presto per fare valutazioni, ma noi vogliamo dire la nostra", le parole del presidente dell’Umana Reyer Venezia, Federico Casarin.

Il riepilogo del mercato della Reyer Venezia

ARRIVI

Riccardo Moraschini, guardia/ala (ITA)

Jayson Granger, playmaker (URY/ITA) da Bitci Baskonia

Matteo Chillo, ala (ITA) da Nutribullet Treviso Basket

Amedeo Tessitori, centro (ITA) da Virtus Segafredo Bologna

Derek Willis, ala (USA) da Joventut Badalona

Jordan Parks, ala (USA) da GeVi Napoli Basket

Marco Spissu, playmaker (ITA) da UNICS Kazan

Allerik Freeman, guardia (USA) da CSKA Mosca

Yankuba Sima, centro (ESP) da BAXI Manresa

PARTENZE

Jordan Theodore, playmaker (MKD/USA)

Jordan Morgan, centro (SLO/USA)

Martynas Echodas, centro (LTU)

Bruno Cerella, guardia (ITA/ARG)

Valerio Mazzola, ala (ITA)

Austin Daye, ala (USA)

Julyan Stone, ala (USA)

Stefano Tonut, guardia (ITA)

Michele Vitali, guardia (ITA)