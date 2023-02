Serie A, la Reyer Venezia ha un nuovo coach

L'Umana Reyer punta sull'esperienza di Neven Spahija: è l'allenatore croato, nato a Sebenico il 6 novembre 1962, il nuovo head coach della prima squadra maschile lagunare, dopo la separazione da Walter De Raffaele. Coach Spahija, che ha guidato nella passata stagione il Saski Baskonia nel campionato spagnolo e in Eurolega, da ieri è al lavoro con il team orogranata, dopo il ko in Eurocup contro i lituani del Lietkabelis che ha visto in panchina Gianluca Tucci come traghettatore. Con il Baskonia, nel 2008, Spahija ha conquistato uno dei otto titoli nazionali della sua carriera, dopo i due croati nel 2000 e 2001 con lo Cibona Zagabria, quello sloveno nel 2003 con il Krka Novo mesto, quello lituano del 2006 con il Rytas Vilnius, i due israeliani con il Maccabi Tel Aviv nel 2007 e 2018 e quello turco con il Fenerbahce Ulker nel 2011.

Nel palmares di Spahija, che ha guidato anche la nazionale croata dal 2001 al 2005, disputando gli Europei del 2003 e del 2005, ci sono anche la conquista dell'EuroCup 2009/10 con Valencia, la Supercoppa spagnola del 2007 col Baskonia, due Coppe di Croazia con il Cibona Zagabria (2000 e 2001), una Coppa di Turchia con il Fenerbahce Ulker (2010/11), una Coppa di Lega israeliana col Maccabi Tel Aviv (2017) e una Lega baltica con il Rytas Vilnius (2005/06).

Neven Spahija, che ha iniziato la carriera di coach come vice nel 1986/87 all'Elemes Sebenico e poi dal 1992 al 1996 allo Zrinjevac, ha rivestito il ruolo di capo allenatore per la prima volta nel 1996/97 al Gradine Pola. Come vice allenatore è approdato anche in Nba: agli Atlanta Hawks dal 2014 al 2017 e poi ai Memphis Grizzlies dal 2019 al 2021, con in mezzo l'esperienza in Cina allo Shanghai Sharks. Ha allenato anche in Italia, a Roseto, nella stagione 2004/05. Tra le altre squadre guidate in carriera da Spahija, il Krka Novo Mesto e l'Avtodor Saratov. Neven Spahija sarà presentato alla stampa al Taliercio oggi pomeriggio.