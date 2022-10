Serie A, Reyer Venezia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Reduce dalla vittoria di Trieste in campionato e dal k.o. in Eurocup contro Bourg-En-Bresse, l’Umana Reyer Venezia affronta l’Olimpia Milano nel big match della 4ª giornata di serie A in programma domani pomeriggio al Taliercio. I meneghini, dopo aver vinto all’ultimo secondo la scorsa domenica contro Brindisi, vengono dal doppio turno di Eurolega vinto tra Belgrado e Monaco di Baviera. Questa gara sancirà anche il ritorno di Riccardo Moraschini in partite ufficiali dopo la squalifica per doping: giocherà direttamente contro la sua ex squadra, priva invece, tra gli altri, di Shavon Shields, indisponibile per una lesione tendinea del piede sinistro (6-8 settimane di stop).

Partita speciale per due grandi ex. Uno è il rientrante Riccardo Moraschini, che ha completato due stagioni e mezzo all’Olimpia (2019/20, 2020/21 e l’inizio della 2021/22 prima della squalifica per doping), completando 71 partite sul suolo italiano e realizzando 4.8 punti e 2.8 rimbalzi in 17 minuti di impiego medio. Con l’allora A|X Armani Exchange ha vinto la Supercoppa 2020 e la Coppa Italia 2021.

L'altro è Stefano Tonut, che ha giocato a Venezia dal 2015 al 2021 vincendo i due Scudetti orogranata del 2017 e del 2019, la Coppa Italia 2020 e la FIBA Europe Cup 2017-18. Dal punto di vista individuale, Tonut ha conquistato il premio di MVP e Best Ita dell’annata 2020/21 del campionato. In totale per lui ci sono 257 presenze nelle competizioni nazionali, realizzando in totale 2230 punti.

Così Walter De Raffaele, coach Umana Reyer Venezia: "Credo che Milano abbia bisogno di poche presentazioni, è una squadra di altissimo livello in tutta la sua completezza, sia per il campionato che per l’Eurolega, come sta dimostrando il cammino che sta facendo. Indicare qualche giocatore mi sembra riduttivo per tutti gli altri: credo che da parte nostra sia necessario assolutamente, proprio per il fatto di affrontare una squadra di altissimo livello, alzare il livello fisico della competizione, perché l’impatto fisico sarà sicuramente importante, e sfruttare anche il fatto di giocare in casa, cercando anche di essere supportati e trascinare anche il nostro pubblico. Sappiamo che è un avversario di grandissimo livello, ma questo deve essere un grande stimolo per tutti e una sfida da affrontare da parte di tutti”.

Reyer Venezia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Reyer Venezia - Olimpia Milano, gara della quarta giornata di serie A, in programma domani pomeriggio, domenica 23 ottobre, alle 18.10, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports per gli abbonati e in tv in chiaro su NOVE.