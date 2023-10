Serie A, Reyer Venezia - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’imbattuta Umana Reyer Venezia – dopo aver conquistato il quarto successo in quattro giornate di campionato ed essersi sbloccata in Eurocup contro il Joventut Badalona – affronta l’Openjobmetis Varese, che viene dai k.o. in volata contro Trento in campionato e contro Gottingen in FIBA Europe Cup. Questa sarà la gara numero 104 tra le due squadre, la prima giocata nella stagione 1948/49. In totale, i biancorossi sono avanti 64-37 nel computo totale (ci sono stati due pareggi nelle annate ‘48/’49 e ‘55/’56) ma la Reyer è in vantaggio 28-22 negli scontri diretti giocati in casa.

Andrea De Nicolao, grande ex della partita, è a 4 assist da quota 1000 in Serie A. A Varese nelle stagioni 2012/13 e 2013/14, realizzando 5.3 punti e 2.1 assist di media.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "Abbiamo avuto a disposizione qualche giorno in più per preparare questa partita e per noi è chiave avere la squadra che si allena insieme e bene. Quando hai il gruppo completo a disposizione puoi capire dove ci sono cose da migliorare e dove continuare a lavorare per fare bene. Abbiamo visto il video della partita con la Joventut dove abbiamo fatto tante cose bene, soprattutto nell'ultimo quarto in cui abbiamo trovato la giusta chimica. Anche nelle prime tre frazioni siamo stati positivi, sbagliando però tanti tiri aperti che hanno dato un'impressione negativa della gara. Siamo stati bravi, soprattutto in difesa. Domenica giochiamo contro Varese, una squadra che corre tanto e che per propria filosofia prende tanti tiri da tre. In questa prima fase di stagione noi abbiamo subito pochi tiri da tre e dunque sarà interessante vedere chi vincerà la sfida tra attacco e difesa".

Herman Mandole, Openjobmetis Varese: "Veniamo dalla sconfitta interna contro Trento, una formazione forte con la quale, comunque, siamo riusciti a competere fino all’ultimo possesso anche se l’epilogo ci ha fatto male. Dobbiamo imparare da quanto successo, provando a migliorare già contro Venezia, altra grande squadra che affronteremo domenica. Dobbiamo fare le cose su cui lavoriamo tutti i giorni, ossia correre veloce, creare blocchi per attaccare al meglio il ferro e tirare da 3; in generale dobbiamo pensare più a noi che ai nostri avversari. La Reyer è una squadra molto forte che gioca anche l’EuroCup; in campionato non hanno mai perso e quindi stanno attraversando un buon periodo di forma. Dal canto nostro, come detto, arriviamo da un ko e quindi dobbiamo ricominciare a giocare il nostro gioco per tutti i 40 minuti di partita evitando quei vuoti di 2-3 minuti in cui concediamo troppo e giochiamo male. Se riusciamo ad essere consistenti e costanti per tutta la partita allora abbiamo una grandissima opportunità di cominciare a cambiare questa situazione per la quale tutti, giocatori e persone di Pallacanestro Varese, sono estremamente dispiaciuti".

Serie A, Reyer Venezia - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Openjobmetis Varese, gara della 5a giornata di serie A, si gioca oggi, domenica 29 ottobre, alle 18,15, e viene trasmessa in diretta tv su DMAX e in streaming