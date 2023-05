Serie A, la Reyer Venezia prolunga il contratto a coach Spahija

La Reyer Venezia guarda al futuro e punta, con un accordo pluriennale, su coach Neven Spahija. “É una grande soddisfazione aver trovato un accordo pluriennale con coach Neven Spahija - dice il presidente Federico Casarin - . In questi mesi ci siamo conosciuti ed apprezzati ed ora abbiamo il desiderio reciproco di continuare ciò che è iniziato a febbraio. Siamo convinti che questo rapporto porterà reciproche soddisfazioni perché con il coach condividiamo le idee, i metodi di lavoro e la visione futura. Siamo soddisfatti di aver trovato questo accordo a ridosso dei playoff perché crediamo che possa darà ulteriore solidità e serenità a tutto l’ambiente.

Ringraziamo dunque Neven per aver accettato la nostra proposta ed ora tutta l’attenzione è rivolta alla post-season”.

Così il coach Neven Spahija: “Sono grato per l'opportunità di continuare a lavorare per la Reyer. Come ho già detto avevo il desiderio di restare e trovare un accordo per cui sono davvero felice e voglio ringraziare Luigi Brugnaro e il presidente Federico Casarin per la fiducia. Essere il capo allenatore della Reyer è un grande onore per me e voglio ringraziare anche lo staff e i giocatori: è anche grazie a loro che ho questa opportunità. Lavorare in questo club è qualcosa di speciale e farò del mio meglio per aiutare a raggiungere nuovi traguardi in futuro. Ripeto, sono davvero onorato di poter continuare a lavorare per la Reyer e tutti i suoi tifosi".