Serie A, Ricci rilancia il sogno dell'Olimpia: "Vogliamo arrivare lontano in Eurolega"

Come lui nessuno mai. Giampaolo “Pippo” Ricci è mister scudetto. Nella serie A italiana, in tanti anni di storia, solo il 31enne cestista abruzzese dell’Olimpia Milano è riuscito a scrivere il record di tre vittorie tricolori in altrettante stagioni (con due club diversi: il primo con la Virtus Bologna, gli altri con l’Olimpia). “Sì, tanta roba, come si dice – racconta in esclusiva a Today.it Ricci, fresco di prolungamento di contratto fino al 2025 – . Ognuno ha il suo valore, la sua storia. Un orgoglio per me vincere tre scudetti di fila, con due squadre diverse. Ho scritto un pezzo della mia storia personale di atleta: nessuno ci era mai riuscito prima. Sono contento, mi godo il momento, ma ci tengo a sottolineare che è stato difficile. Quest’anno ancora di più, dopo una stagione di tanti alti e bassi. Ci siamo approcciati ad una finale sempre in bilico, bella, arrivata a gara 7, che ha fatto innamorare il pubblico. Sono felice di aver giocato bene soprattutto nella gara che contava di più”.

Eurolega da dimenticare e Coppa Italia da comparse. Lo scudetto ha salvato la stagione dell’Olimpia Milano, rilanciandone le ambizioni. “Lo scudetto rende la stagione molto positiva – sottolinea Ricci – . Vincere il trofeo più importante dopo l’Eurolega è un ottimo risultato. Il modo migliore di chiudere una stagione che non ci era piaciuta. Andare in vacanza con lo scudetto sul petto fa bene al morale. E fa la storia di Milano, che si cuce al petto la terza stella. Io penso sempre che si vinca sempre dopo le sconfitte, apprendendo e crescendo nei momenti negativi. Così è stato”.

Decisivo l’apporto di Milano: quattro sold out nelle finali scudetto al Forum. Sta nascendo una nuova “basket city”? “Sicuramente la città sta reagendo molto bene, sta rispondendo con entusiasmo. Anche durante la stagione, in Eurolega, la gente veniva a sostenerci nonostante le cose non stessero andando bene. Quattro sold out di fila sono un grande risultato, ora dobbiamo ripartire da quell’onda di entusiasmo”.

Ripartire per… “L’obiettivo è provare ad andare in fondo in Europa. Questa stagione ci ha insegnato tanto, sono molto fiducioso in vista del nostro ritorno in Eurolega”.

Olimpia nell’elite del basket mondiale grazie alla passione di Giorgio Armani. “Cosa mi colpisce di lui? Il suo sorriso. Quello, ad esempio, di duand’è entrato in campo e ci ha abbracciati, uno per uno, dopo la vittoria dello scudetto. Lui è un patron partecipe, che si emoziona: dice poche parole, ma sempre al momento giusto. Ha sempre dato fiducia a tutti noi del mondo Olimpia. Ci chiede di giocar duro, spenderci e vincere. L’atteggiamento e le emozioni per lui sono un fattore importante”.

Nel cuore di Pippo sempre un posto speciale per la sua Chieti. Nei giorni scorsi ha ricevuto il premio "Terrazza d'Abruzzo sullo Sport" a Guardiagrele, vicino casa. “Mi piace tantissimo tornare a casa appena mi è possibile, nella città dove sono cresciuto come persona e come giocatore, in cui ho tanti amici e vive la mia famiglia. È sempre nel mio cuore, è la mia casa. Ho seguito le vicende della Mokambo in questa stagione, peccato sia andata male, spero possa rifarsi presto”.

Ricci con la sua associazione Amani Education odv si conferma un grande campione anche fuori dal campo. “Quest’associazione di volontariato, nata da un anno, sta provando a costruire una scuola in Tanzania. È dura, i costi sono alti, la comunicazione non è semplice, ma un mattone alla volta ci stiamo riuscendo. Sto lavorando anche a Milano per coinvolgere amici e aziende. Pian piano diventiamo sempre più grandi, dopo un solo anno di vita. È una cosa di cui sono super orgoglioso: voglio lasciare il segno anche fuori dal campo”.