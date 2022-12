Serie A, i risultati dell'11a giornata

Con quattro turni ancora da disputare prima della chiusura del girone d'andata, la Virtus Segafredo Bologna è la prima squadra matematicamente qualificata alla Frecciarossa Final Eight 2023 di Torino, avendo 10 punti di vantaggio su Sassari e Brescia le prime due squadre momentaneamente fuori dai primi otto posti della classifica. L'Olimpia Milano e la Bertram Yachts Tortona sono le altre squadre più vicine alla qualificazione ma non vi è ancora la certezza matematica.

Al termine dell’11a giornata, il campionato di Serie A 2022/23 torna ad avere una sola squadra in vetta, ossia la Virtus Segafredo Bologna, capace di battere la Germani Brescia per 77-89 e di staccare di due punti in classifica l’Olimpia Milano, sconfitta dalla Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 77-75.

Al terzo posto in solitaria c’è la Bertram Yachts Tortona, che ha conquistato il posticipo di giornata contro la Givova Scafati per 72-91, mantenendo una vittoria di vantaggio sul terzetto di inseguitrici composto da Dolomiti Energia Trentino, Carpegna Prosciutto Pesaro (autrice del blitz a Verona per 90-94) ed Openjobmetis Varese (tornata alla vittoria dopo un tempo supplementare contro Trieste per 104-99).

La settima piazza in classifica è occupata dall’Umana Reyer Venezia – che ha battuto dopo due overtime la UNAHOTELS Reggio Emilia con il punteggio finale di 101-115 - e il suo record di 6-5, seguita a ruota da Happy Casa Brindisi (sconfitta a Treviso per 75-68), Banco di Sardegna Sassari (vincente nell’anticipo contro Napoli per 86-69) e Germani Brescia. A quota 8 punti in classifica c’è poi il duo campano composto da GeVi Napoli Basket e Givova Scafati.

Le zone più basse della classifica sono occupate dal terzetto con un record di 3-8 (composto da Tezenis Verona, Pallacanestro Trieste e NutriBullet Treviso Basket) e dal fanalino di coda UNAHOTELS Reggio Emilia, al sesto k.o. consecutivo e con nove sconfitte subìte in 11 giornate di campionato.